Am 2. Weihnachtstag, kommenden Mittwoch (26. Dezember), singen der Projektchor sowie der Kinder-und Jugendchor im 11-Uhr-Gottesdienst in der Josephskirche an der Hammer Straße die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Kantor Dr. Winfried Müller.

Um 18.30 Uhr geht es an diesem Tag dann mit dem nächsten musikalischen Leckerbissen weiter: „Die Geburt Christi“, ein Kirchenoratorium von Heinrich von Herzogenberg. Es singen erneut der Projektchor sowie der Kinder-und Jugendchor von St. Joseph, begleitet vom Orchester Unitate Melos. Solisten sind Florian Kersten (Tenor) und Maximillian Schmitt (Bass). Die Leitung hat Kirchenmusiker Dr. Winfried Müller.

Der Eintritt zum Oratorium ist frei, um Spenden wird gebeten.