Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochmorgen (19. Dezember) um 7.10 Uhr an der Coermühle Ecke Hessenweg wurden eine Frau schwer und zwei Frauen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Unfallverursacher.

Ein 27-Jähriger war der Polizei zufolge mit seinem Renault auf der Coermühle in Richtung Gelmer unterwegs. An der Kreuzung Hessenweg nahm ein unbekannter Autofahrer dem 27-Jährigen die Vorfahrt und querte in Richtung Schifffahrter Damm die Straße.

Polizei sucht Zeugen

Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, wich der Münsteraner nach links aus. Hier stieß er dann frontal gegen den VW einer 18-Jährigen. Die Ostbevenerin und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht, eine 19-Jährige auf der Rückbank schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw handeln, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.