Von Münster auf die großen Bühnen

„Schauspielerin“ – das antworten viele Mädchen, wenn sie danach gefragt werden, was sie mal werden wollen. Auch Johanna Wieking hat das gesagt, damals vor über 20 Jahren. Seinerzeit machte die Grundschülerin aus dem Mauritz-Viertel erste Bekanntschaft mit der Bühne – bei einem Theaterkursus für Kinder im Kreativ-Haus.

Um es vorwegzunehmen: Johanna Wieking hat ernst gemacht. Aktuell spielt sie im Schauspielhaus Bochum in dem Familienstück „Alle Jahre wieder“. Davor war sie in mehreren anderen Inszenierungen am Schauspiel Bochum und bundesweit vielen anderen Theatern zu sehen. Sie spielte unter anderem auch in dem populären Kinofilm „Stromberg“ und in der Fernsehserie „Club der roten Bänder“.

Verbindung zu Münster ist eng

Auch wenn Johanna Wieking seit ihrem Schauspiel-Studium an der Folkwang-Hochschule in Bochum wohnt, die Verbindung nach Münster ist weiterhin eng. Die große Familie lebt hier, eine ihrer vielen Tanten, Dorothea Linnenbrink, kennen viele von ihrem Marktstand am Domplatz, der jetzige Ehemann ihrer Mutter, Clemens Homann, tourt mit musikalischen Stadtführungen durchs Münsters Innestadt.

Das Stück mit dem sie aktuell in Bochum auf der Bühne steht, beschäftigt sich mit Familienfesten und Ritualen: Weihnachten, Ostern, aber auch Zuckerfest, Schabat, Geburtstag und Silvester. Was tun die Erwachsenen zu solchen Anlässen und was die Kinder?

Schnaps über die Gräber schütten

Und Johanna Wieking im realen Leben? „Am Heiligen Abend bin ich natürlich in Münster bei der Familie“, bekräftigt sie – und zwei Tage später, an ihrem dann 32. Geburtstag schon wieder. So viel ist klar: Bei der großen Familie kennt sie sich mit dem Thema des aktuellen Stücks aus. Und auf der Bühne in Bochum erfahren die Zuschauer von einem besonderen Ritual, das Johanna Wieking aus ihrer Heimatstadt kennt.

Damit die verstorbenen Verwandten und Freunde noch einbezogen werden, treffen sich die Lebenden auf dem Friedhof und kippen Schnaps über die Gräber. „Die Stelle ist regelmäßig ein Lacherfolg beim Publikum“, erzählt dazu der Sprecher des Schauspielhauses Bochum.

Vom Kreativ-Haus auf die große Bühne

Der Weg auf die großen Bühnen führte vom Kinder-Kursus im Kreativ-Haus, da war Johanna Wieking noch Viertklässlerin in der Pötterhoekschule, über einen Theaterkreis für Jugendliche am Paul-Gerhardt-Haus und das Junge Theater Cactus.

Wie reagierten die Eltern, wenn sie früher von ihrem Berufswunsch erzählte? „Sie haben mich reden und machen lassen“, erzählt Johanna Wieking, und fügt hinzu, dass sie „dankbar für die Gelassenheit und die Unterstützung ist“, die sie von zu Hause bekam.

Nach dem Fachabitur an der kürzlich aufgelösten Evangelischen Sozialpädagogischen Ausbildungsstätten (Espa) und einem sozialen Jahr wurde es ernst mit dem Hauptberuf Schauspielerei. Die nächste Theaterpremiere steht im Februar an – dann in Herne.