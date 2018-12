Ein Vorfall – zwei Einschätzungen: Anfang Oktober sucht eine Münsteranerin am Abend ihren ehemaligen Lebensgefährten auf, weil der ihr zuvor die Schlüssel entwendet hat. Schon häufiger ist es bei den beiden – auch polizeilich aktenkundig – zum Streit gekommen. Dennoch habe ihr die Polizei an diesem Tag geraten, alleine den Schlüssel zurückzufordern, behauptet die Frau. Und genau das versucht die 37-Jährige, die mit dem 41-Jährigen einen gemeinsamen Sohn hat, dann auch.

Vor Ort aber sei es zu Streit und einem Schlag in ihr Gesicht gekommen, gibt die Frau gegenüber unserer Zeitung an. Daraufhin habe sie die Polizei hinzugerufen. Alarmiert von dem Aufruhr, habe sie zudem von der Vermieterin des Mannes ein Hausverbot erhalten. Das bestätigt auch die Polizei.

Einschätzungen gehen auseinander

Danach aber gehen die Einschätzungen auseinander. Die Frau nämlich ärgert sich darüber, dass die Polizei zwar ihre Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen habe, sie daraufhin aber an der Landstraße habe stehen lassen. Weder sei sie nach Hause gefahren worden, noch hätten die Beamten darauf gewartet, bis ein hinzugerufenes Taxi am dunklen Ort des Geschehens eingetroffen sei. „Ich musste 20 Minuten dort warten. Was wäre gewesen, wenn er noch einmal zu mir gekommen wäre?“, fragt die Frau.

Polizeisprecherin Vanessa Arlt allerdings verweist darauf, dass von ihren Kollegen vor Ort stets eine Gefährdungsbewertung vorgenommen werde. „Garantiert auch in diesem Fall“, so Arlt. Und nur wenn von einer Gefahr auszugehen sei, werde die Polizei tätig. Die Mitnahme im Streifenwagen wäre dennoch eher unwahrscheinlich. Nicht zuletzt, weil die jeweilige Streife dadurch gebunden würde und nicht für andere Einsätze zur Verfügung stehe, so Arlt. Außerdem könnten im Falle eines Unfalls Schadensersatzforderungen auf die Polizei zukommen. Das will die Behörde vermeiden.

Deutlich wahrscheinlich ist es daher, dass bei einer positiven Gefährdungseinschätzung die Beamten auf das Eintreffen eines Taxis warten. Im vorliegenden Fall aber habe eben genau diese Einschätzung so nicht vorgelegen, so Arlt.