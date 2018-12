Mehr als ein Dach über dem Kopf

Das schmucklose Haus am Rande des Zen­trums von Lublin ist früher eine Schule gewesen. Im Eingang drängen sich jetzt in einer Ecke die Kinderwagen. In dem kahlen, engen Treppenhaus riecht es nach kaltem Zigarettenrauch. Einladend wirkt anders. Doch hinter der Tür im zweiten Stock bullert die Heizung bei den eisigen Temperaturen auf Volldampf. Hier verbirgt sich ein Stück Heimat – für obdachlose Frauen und alleinerziehende Mütter mit Kindern. Sie sind hier gestrandet, wollen raus aus dem Teufelskreis von Alkohol, Drogen und Konflikten in der Familie, der bis dahin ihren Alltag bestimmt hat.

Die Bronowicka-Straße 3 in Münsters polnischer Partnerstadt bietet den letzten Unterschlupf vor einem Leben auf der Straße. Einige der Bewohnerinnen haben das schon hinter sich, wie Krzysztof Bujko aus den Geschichten der Frauen weiß, die er in den vergangenen fast 30 Jahren gehört hat.

Bujko leitet für die Stiftung „SOS Ziemi Lubelskiej“ – übersetzt SOS Region Lublin – das Haus für Mütter mit minderjährigen Kindern und das Heim für obdachlose Frauen. Der 56-Jährige führt über den langen Flur, von dem die Zimmer abgehen. Ganz am Ende ist das große „Wohnzimmer“, wo bunte Fantasiefische im blauen Wasser die Wände schmücken. Mehrere Frauen machen es sich am frühen Abend auf den bunt zusammengewürfelten Couchgarnituren bequem, der Fernseher läuft, dazwischen toben die Kleinen. Insgesamt zehn Mütter mit 15 Kindern wohnen in dem Haus. Mittendrin fällt Monika mit ihren roten Haaren und dem breiten Lachen auf. Alkohol und Drogen gehörten in der Vergangenheit zu ihren Begleitern. Der erste Sohn ist schon erwachsen, jetzt tätschelt der acht Monate alte Marcel den Arm seiner Mutter.

Schon einmal lebte Monika in der Einrichtung, dann ging sie weg – und kam schwanger zurück. Marcels Vater sitzt im Gefängnis. „Ich versuche hier, meinen eigenen Lebensweg zu finden“, erzählt die 40-Jährige. Kontakt zu Psychologen und Rechtsanwalt, organisiert von der Stiftung, helfen dabei. Genauso wie die innere Ruhe, die Frauen wie Monika nach den privaten Turbulenzen an diesem Ort finden. „Sicherheit und Zeit zum Nachdenken“ gebe ihr die Unterkunft, sagt die Mutter und verspricht: „Nein, ich trinke nicht mehr.“

Ein paar Zimmer weiter lebt Ewa. Einen anderen Ort hat die 62-Jährige nicht mehr. Glücklicherweise sind noch nicht alle vier Doppelstockbetten belegt. Schränke, Stühle, Tische – das Mobiliar passt nicht zusammen, Gebrauchsspuren sind unübersehbar. Und doch ist dieser Raum für Rentnerin Ewa aktuell der beste Ort. Mit ihren mageren 160 Euro Rente im Monat sitzt nichts anderes drin, allein ein Drittel geht für Medikamente drauf. Bis die Stadt Lublin eine kleine Sozialwohnung für sie findet, bleibt das Heim für obdachlose Frauen ihr einziges Dach über dem Kopf.

Gerne würde Heimleiter Bujko neue Möbel anschaffen – „die Holzbetten haben wir in den 90er-Jahren bekommen, die sind mehrere Male gestrichen“. Oben auf seiner Liste stehen noch neue Teppiche, drei große Kühlschränke für die spartanisch eingerichtete Gemeinschaftsküche und auch kleine Küchengeräte wie Mixer und Flaschenwärmer. Schließlich verpflegen sich die Frauen selbst. Doch das Geld ist knapp. Zwar bekommt die Stiftung Geld von der Stadt, weil sie die Betreuung von Obdachlosen übernimmt. Das reicht aber nur für das Nötigste. Deshalb freut sich Bujko auch über die Unterstützung durch die Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde in Lublin.

Seit 2007 helfen Gemeindemitglieder wie Janina Podgórska (72) mit Sachspenden wie Bettwäsche oder Kleidung. „Wir haben vor allem die Babys im Blick“, sagt die rüstige Rentnerin. Und zu Weihnachten packen sie Pakete für die Jüngsten. Dass jetzt auf Empfehlung der Gemeinde der Förderverein Münster-Lublin auch für die Obdachlosenunterkunft um Spenden wirbt, entzündet einen weiteren Hoffnungsschub.

Lublin (Unterstützung für hilfebedürftige Kinder und Jugendliche in Münsters Partnerstadt)

