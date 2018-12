Hohe Kunst im Bahnhof

Einige Meter über dem Trubel der Bahnhofshalle steht am Mittwochnachmittag ein stattlicher Mann. Über 100 Kilogramm schwer, kurze Haare, Alltagskleidung. Einen Namen hat er nicht, dafür einen Titel: „Man(n) erwartet Sie“, heißt die Bronzeskulptur, die Künstlerin Maria Wiechers und Bahnhofsmanager Michael Jansen am Mittwochnachmittag enthüllen.

Ursprünglich war die Skulptur überhaupt nicht zu diesem Zweck gefertigt worden. „Ich habe Sie für unseren Balkon gemacht“, sagt Maria Wiechers mit einem Lächeln. Von dort schaute der Mann aus Bronze in den vergangenen zwei Jahren auf die Jahnstraße im Norden der Stadt.

Voll ins Schwarze getroffen

Dann aber lernten Rüdiger und Maria Wiechers im Sommer Martin Nowosad kennen. Der Bielefelder Bahnhofsmanager vertrat seinen münsterischen Kollegen Michael Jansen bei einer Ausstellungseröffnung. Nowosad hörte von der Skulptur und vergaß sie nicht. Wochen später meldete er sich bei Jansen und traf voll ins Schwarze. „Ich wollte schon länger Kunst im Bahnhof.“ Dass man nun etwas so derartig Passendes gefunden habe, sei ein Glücksfall, so Jansen.

Tatsächlich wirkt die innen hohle Skulptur, als sei sie eben für jenen Platz gemacht. Die Hände auf dem Geländer, blickt sie prüfend auf die Bahnreisenden, die zwei Etagen tiefer ein- und aus gehen.

Fest verankert und sehr schwer

„Das ist die erste Skulptur von mir, die in Münster zu sehen ist. Darüber freue ich mich natürlich riesig“, sagt Maria Wiechers, deren Skulpturen vor allem in Hessen zu bestaunen sind, wo sie lange mit ihrem Mann Rüdiger, einem ehemaligen Bänker, gelebt hat. Damit die Skulptur auch besonders ins Auge fällt, wird sie rund um die Uhr beleuchtet. Etwaige Langfinger haben dagegen schlechte Karten. Erstens weil der Bereich, in dem die Skulptur zu finden ist, nicht öffentlich zugänglich ist, und zweitens weil sie – abgesehen von ihrem Gewicht – fest verankert wurde.

Einen Wunsch hat Maria Wiechers übrigens noch: „Ich fände es schön, wenn die Münsteraner der Skulptur einen Namen geben“, regt sie die Kreativität der Bürger an.