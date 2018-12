Für die Stadt Münster ist der Verwaltungsakt ein kleiner Meilenstein und ein Grund zur Freude. Nach dem Ratsbeschluss zur Errichtung der neuen Mathilde-Annecke-Gesamtschule im Ostviertel ist der Bauantrag gestellt worden. 28 Ordner stark ist der Bauantrag für das derzeit größte städtische Bauprojekt Mathilde-Anneke-Gesamtschule, wie die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung verkündete.

Zurzeit laufe die Ausführungsplanung, danach stehe die Vergabe von Aufträgen an. Die Zeit drängt für die Stadt, denn das Projekt ist bekanntlich bereits sicher ein Jahr im Verzug. Zum Schuljahr 2020/21 sollen zum ersten Mal sechs statt vier Züge in der vor zwei Jahren eröffneten Schule aufgenommen werden, die jetzt in der früheren Fürstenbergschule und zusätzlich in der auslaufenden Gallitzin-Realschule arbeitet. Die Stadt baut wegen der Verzögerung eigens für 525 000 Euro eine provisorische Mensa, damit alle Kinder verpflegt werden können.

Ein weiteres Hindernis für die zügige Umsetzung des Projekts liegt buchstäblich mitten auf dem Baugelände. Mit dem Karate-Verein Shotokan, dessen Halle hier im Sommer abgerissen werden muss, wenn der Zeitplan für die Schule eingehalten werden soll, gibt es offenbar weiter keine Einigung. Wie berichtet, blockiert die Klage des Nachbarsportvereins Münster 08 den Bau einer längst konzipierten Ersatzhalle für die Karatekas.

Klar ist, dass unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, das laut Oberlandesgericht Hamm am 15. Februar 2019 vom dortigen 12. Senat verhandelt werden soll, die Ersatzhalle nicht fertig sein wird, wenn der Verein sein altes Domizil aufgeben soll. Über das Angebot der Stadt an Shotokan, zwischenzeitlich städtische Hallen zu nutzen, gebe es „regelmäßige Gespräche“, wie der Sprecher der Stadt Münster am Mittwoch sagt. Über deren Inhalte sei „absolute Vertraulichkeit“ vereinbart worden. Mit anderen Worten. Nichts Neues – und keine Entwarnung für die Gefahr einer weiteren Bauverzögerung.