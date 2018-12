Das neue Gesicht des Jugendgästehauses Aasee nimmt Form an. Die erste große Etappe der Erweiterung ist geschafft: Die beiden Rohbauten der neuen Gebäudeteile stehen nun, sodass in den nächsten Monaten der Innenausbau erfolgen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Eingang Scharnhorststraße entsteht ein neues Betten- und Tagungshaus mit 61 Betten in 16 neuen Gästezimmern und einem 130 Quadratmeter großen Tagungsraum. Ein zweiter Anbau ist am linken Flügel des Bestandsgebäudes vorgesehen. Dort wird der Speisesaal um rund 120 Quadratmeter erweitert und erhält eine neue Terrasse. Auch der Eingangsbereich bekommt eine Verjüngungskur und unter anderem eine neue Rezeption.

Wachsende Nachfrage

Das Jugendgästehaus Aasse ist das erfolgreichste Haus der 29 Jugendherbergen und Jugendgästehäuser in Westfalen-Lippe (2017: knapp 58 000 Übernachtungen). Aufgrund der wachsenden Nachfrage investiert der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerks rund 2,8 Millionen Euro in den Standort.

Der Speisesaal soll bis Mitte März fertig sein, das neue Betten- und Tagungshaus nach jetzigem Planungsstand im Herbst. Bis auf eine zweiwöchige Pause im Januar erfolgt die Erweiterung im laufenden Betrieb.