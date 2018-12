Warten aufs Christkind

Die beiden Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) – das LWL-Museum für Kunst und Kultur sowie das LWL-Naturkundemuseum – bieten in den Weihnachtsferien ein abwechslungsreiches Programm für junge Besucher an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle sechs- bis zehnjährigen Kinder können von Mittwoch bis Freitag (2. bis 4. Januar) von jeweils 9 bis 16 Uhr im LWL-Museum für Kunst und Kultur an einem dreitägigen Ferienworkshop teilnehmen. Dabei geht es um die Darstellung von Licht und Bewegung. Die Teilnahme kostet 75 Euro inklusive Eintritt und Mittagessen. Eine Anmeldung beim Besucherservice ist bis Freitag (21. Dezember) um 12 Uhr erforderlich.

Darüber hinaus können sich junge Besucher jeden Samstag und Sonntag in den Ateliers austoben. Alle Vier- bis Siebenjährigen werden samstags beim Workshop Mukuku-Klub kreativ.

Folgende Termine sind vorgesehen: Samstag (22. Dezember), 10.30 bis 12.30 Uhr: Tannenbaumschmuck; Samstag (29. Dezember), 10.30 bis 12.30 Uhr: Funkelnder Farbenregen; Samstag (5. Januar), 11 bis 13 Uhr: Ritter und Drache.

Für sechs- bis zehnjährige Kinder gibt es wechselnde Schwerpunkte: Samstag (22. Dezember), 10.30 bis 12.30 Uhr: Videokunst; Samstag (29. Dezember) 10.30 bis 12.30 Uhr: Bauhaus und Tanz; Samstag (5. Januar), 14 bis 16.30 Uhr: Kontaktaufnahme.

Kinder von zwei bis fünf Jahren, Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel sind eingeladen am Workshop „Minimaler“ teilzunehmen: Sonntag (23. Dezember), 10.15 bis 12.15 Uhr: Kling Glöckchen (mit Instrumenten); Sonntag (30. Dezember), 10.15 bis 12.15 Uhr: Farbenfeuerwerk; Sonntag (6. Januar), 10.15 bis 12.15 Uhr: Lecker schmecker!

Zusätzlich findet am Sonntag (6. Januar) von 14 bis 15 Uhr die Kulturbeutel-Tour für Familien statt.

Auch im Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde wird es weihnachtlich. Am Samstag (22. Dezember) um 19 Uhr findet die traditionelle Lesung aus „Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry statt. Schauspielerin Beate Reker erhält bei dieser rund zweistündigen Lesung Unterstützung durch die Live-Musik von Leon Jaekel. An Heiligabend (24. Dezember) öffnet das LWL-Museum für Naturkunde von 10 bis 15 Uhr seine Ausstellungshalle und verkürzt das Warten auf das Christkind. Als Geschenk erlässt das Museum am 24. Dezember allen Besuchern den Museumseintritt, lediglich beim Planetarium ist ein Eintritt zu entrichten. Dort sind Heiligabend folgende Shows zu sehen: 10.30 Uhr, Sam und der Weihnachtsmann (ab 5 Jahre); 11.30 Uhr, Sternenglanz zur Weihnachtszeit (ab 8 Jahre); 12.30 Uhr, Faszination Weltall (ab 8 Jahre); 13.30 Uhr Sternenglanz zur Weihnachtszeit (ab 8 Jahre). Bis zum 26. Dezember können Besucher außerdem im Planetarium zwei besondere Weihnachtsshows erleben.