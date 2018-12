Aufstand gegen Brands gescheitert

Um mit dem Ergebnis anzufangen: Christoph Brands, seit 18 Jahren hauptamtlicher Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes in Münster, hat seinen Job noch immer. Doch statt der „normalen“ politischen Arbeit steht für ihn nach der Weihnachtspause wohl Versöhnungsarbeit an, um wieder ein halbwegs erträgliches Verhältnis zur CDU-Kreisvorsitzenden Sybille Benning und zum Parteivorstand zu bekommen.

Der Grund: In einer nicht-öffentlichen Sitzung am 17. Dezember hat der Vorstand über eine Entlassung des wichtigsten Mitarbeiters in der CDU-Zentrale diskutiert. Mit 12:9 Stimmen bei geheimer Wahl wurde ein Rauswurf nach Informationen unserer Zeitung abgelehnt.

"Eine tiefe Vertrauenskrise"

Tagesordnungspunkt 2 der von Sybille Benning unterzeichneten Tagesordnung trug den Titel „Entscheidung über die Abwahl des Kreisgeschäftsführers Christoph Brands, gegebenenfalls Beschlussfassung über die Abwahl“.

Wie zu hören ist, hat sich seit der Wahl Bennings zur Kreisvorsitzenden 2017 das Verhältnis zwischen dem engeren Führungszirkel um Benning und dem Geschäftsführer verschlechtert. Es ist von einer „tiefen Vertrauenskrise“ die Rede. Während Brands-Kritiker eine raschere Abarbeitung der Aufgaben und eine bessere Buchführung anmahnen, wird in der Geschäftsstelle selbst die Aufgabenfülle beklagt. Die Stimmung im CDU-Büro, heißt es, sei gedrückt.

Mediator nicht erforderlich

Auf die Frage, ob sie selbst darauf gedrängt habe, die Brands-Abwahl auf die Tagesordnung zu setzen, wollte Benning am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung keine Angaben machen. Sie teilte auch nicht ihr eigenes Abstimmungsverhalten mit und betonte, dass es ihr darum gegangen sei, sich in der Personalangelegenheit „neutral“ zu verhalten.

Die „offene Aussprache“ über die Personalie bezeichnete Benning als einen „normalen Vorgang“, die Abstimmung habe einen „reinigenden Prozess“ bewirkt.

Bei einer Klausurtagung im kommenden Jahr wollen der Kreisgeschäftsführer und der Kreisvorstand ihr Verhältnis normalisieren. Ein Mediator seit nicht erforderlich, so die Vorsitzende.

Wahl-Panne

Brands ist neben seiner Geschäftsführertätigkeit auch Vorsitzender der CDU-Ortsunion Roxel. 2016 bewarb er sich um eine Nominierung als Landtagskandidat, scheiterte damit aber.

Bis heute läuft dem Geschäftsführer, der am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, die Panne bei der Kandidatenkür für Oberbürgermeister Markus Lewe nach. Bei der entscheidenden Sitzung im Januar 2015 wurden versehentlich teilweise falsche Stimmzettel ausgegeben und diese dann als ungültige Stimmen gewertet. Der Parteitag musste deshalb wiederholt werden.