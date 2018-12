Der erste Verweis auf der Internetseite klingt zumindest beim schnellen Drüberlesen noch gemäßigt: „Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen, für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit“, so beschreibt sich ein Blatt namens „Unabhängige Nachrichten“, das zu Wochenbeginn in zahlreichen Briefkästen des Rump­horstviertels im Briefkasten landete.

Schon die letzten Titelgeschichten des Monatsmagazins lassen allerdings arge Zweifel an eben jener Unabhängigkeit aufkommen. „Feldzüge gegen das eigene Volk“ lautet einer, „Verschwiegenes Ziel: Eurafrika“ ein anderer. Direkt darunter findet sich auf der Internetseite eine Fotomontage mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Hidschāb, einer traditionellen arabischen Bekleidung. Daneben steht: „Der Islam gehört zu Merkel, nicht zu Deutschland.“

Nicht die erste Versandaktion

Eins dieser Hefte, die zwölfseitige Ausgabe Mai 2018 deklariert als Büchersendung ohne Absender, landete im Briefkasten von Marcel Klapp, der wissen wollte, was er da in Händen hält. Er googelte und stieß darauf, dass etwa der Verfassungsschutz Baden-Württemberg das vom „Freundeskreis Unabhängige Nachrichten“ herausgegebene Machwerk als rechtsextremistisch einstuft. Auf den Seiten des Verfassungsschutzes findet sich auch ein Vermerk, dass die Aktion in Münster offenbar keineswegs die erste Versandaktion dieser Art war.

„Massiv fremdenfeindliche und islamfeindliche Hetze“, hat Klapp in dem Heft ausgemacht, das ihm ungefragt zugesendet wurde. „Mir ist es wichtig, die Menschen darauf hinzuweisen, was sie da in Händen halten“, sagt Klapp. Auch die Polizei prüft derzeit, ob Straftatbestände vorliegen.