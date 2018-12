Der Liebe wegen nach Deutschland

Bundesfreiwilligendienst, Ausbildung als Altenpfleger, Seit Anfang des Jahres Stationsleiter einer Hausgemeinschaft für Demenzerkrankte. Der Werdegang von Rodrigo R. Josefino klingt alles andere als spektakulär. Und doch verbirgt sich dahinter eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Diese nahm vor acht Jahren in Südamerika ihren Anfang.

Von dort nämlich, genauer gesagt aus dem kleinen brasilianischen Städtchen Bela Vista de Minas, das rund 100 Kilometer östlich von Belo Horizonte liegt, stammt Josefino. Dort ging er zum Gymnasium, dort übernahm er seine ersten Jobs und dort sang und spielte er Gitarre im Chor einer Pfingstgemeinde. Rodrigo R. Josefino war keiner, den das Fernweh plagte. Mit Mitte 20 wohnte er noch bei seinen Eltern. In seiner Freizeit spielte er gerne Fußball. Neben dem Platz, wo Josefino kickte, lag eine Kita für arme Kinder. Dort tauchte eines Tages Eva auf. Eine Deutsche, vom Bistum Münster entsandt, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr verrichtete. Und weil die junge Frau auch noch neben Rodrigo Josefinos bestem Freund wohnte, sah man sich plötzlich ziemlich häufig. Nicht ganz zufällig, wie Rodrigo Josefino gesteht. Fortan sei er äußerst häufig bei seinem Freund zu Gast gewesen, sagt Josefino mit einem Lächeln. Es dauerte nicht lange, da wurde aus der Deutschen und dem Brasilianer ein Paar. Zehn Monate klappte das blendend, dann aber musste seine Freundin zurück nach Deutschland.

Monatelang kommunizierten die beiden über Skype, bis der damals 28-jährige Brasilianer den Entschluss fasste, für einige Monate nach Deutschland zu reisen. „Vor allem mein Vater hatte Bedenken“, erzählt Rodrigo Josefino offen. Das vorherrschende Bild von Deutschland sei das eines von Rassismus geprägten Landes gewesen. „So, wie in Deutschland Brasilien immer nur aus Favelas besteht“, sagt Josefino. Doch es kam anders. Josefino besuchte Deutschland nicht nur der Liebe wegen, er blieb auch. „Die Struktur, die Möglichkeiten, überhaupt wie alles funktioniert – man sieht, dass das eine Wirkung hat“, sagt Josefino, der mit seiner heutigen Frau nach Münster zog. Und auch die Westfalen erlebte er ganz anders, als erwartet. Zwar auf Privatsphäre bedacht, aber dennoch offen, sagt Rodrigo Josefino.

Josefino begann, sich eine Zukunft zu gestalten. Während eines Bundesfreiwilligendienstes fiel die Entscheidung, eine Ausbildung als Altenpfleger zu machen. „Man trifft auf reiche Menschen.“ Reich? „Diese Menschen haben viel erlebt und gesehen. Ich höre da gerne zu“, hat der bekennende Christ eine alternative Formel für Reichtum und fügt an: „Pflege ist mehr, als jemandem den Kaffee zu servieren. Wir gestalten jeden Tag ein ganzes Leben neu.“

Nach seiner Ausbildung wurde Rodrigo Josefino, der mit seiner Frau und dem gemeinsamen, bald dreijährigen Sohn mittlerweile in Rinkerode lebt, vom Altenhilfe-Zentrum St. Clemens in Hiltrup übernommen. Zwei Jahre später bot man ihm dort die Stelle eines Hausgemeinschaftsleiters an der Marktallee 42 an. „Das ist natürlich ein Erfolg“, sagt Josefino, und ergänzt: „In der Pflege bewegt sich etwas. Ich denke, hier können Menschen zeigen, was sie können.“ Rodrigo Josefino hat genau das getan. Er hat seine Berufung gefunden – weil er seiner Liebe gefolgt ist.