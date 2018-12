Schöne Bescherung für das Kinderheim St. Mauritz

Geschenke des Kaufhof-Charity-Baumes an das Kinderheim St. Mauritz: Alle Jahre wieder nähert sich die Weihnachtszeit und alle Kinder freuen schon das ganze Jahr auf das winterliche Großereignis. Schon seit einiger Zeit werden fleißig die Wunschzettel geschrieben, Geschenke in Geschäften ausgewählt und die Tage bis Weihnachten runtergezählt.

Geschenke aus der Küche 1/8 Provenzalisches Kräuteröl Zutaten für 1 Flasche à 1/8 Liter: 1 Knoblauchzehe, ½ Zweig Rosmarin, 1 kleines Lorbeerblatt, 1 TL Kräuter der Provence, 3 weiße Pfefferkörner, 4 schwarze Pfefferkörner, ½ Chilischote, 125 ml Rapsöl Zubereitung: Flasche heiß ausspülen; Knoblauch schälen und zerteilen, Knoblauch, Kräuter, Pfeffer und Chilischote in die Flasche geben, mit Öl aufgießen, 1 Woche ziehen lassen (Zubereitungszeit: 10 Minuten) Foto: Jürgen Christ

Rosmarin-Salz mit Orangenaroma Zutaten für 200 Gramm: 1 Rosmarinzweig, 1 Bio-Orange, 200 Gramm grobes Meersalz Zubereitung: Rosmarinzweig waschen, gut abtrocknen, Nadeln vom Zweig lösen, hacken; Orange gut abwaschen, trocken reiben, Schale von ¼ Orange mit einem Sparschäler in Streifen abtragen (möglichst wenig weiße Schicht); Orangenstreifen fein hacken; Meersalz mit Rosmarin- und Orangenstückchen vermengen und in gut verschließbares Glas füllen (Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten) Foto: Jürgen Christ

ACE-Marmelade Zutaten für drei Gläser à 200 Gramm, 200 Gramm Äpfel mit Schale, 250 Gramm Orangen, 200 Gramm Karotten, Saft von ½ Zitrone, ¾ Gelierzucker 2:1 Zubereitung: Äpfel waschen, Kerngehäuse entfernen, in grobe Stücke schneiden; Orangen gut schälen (Weiß so gut wie entfernen), in grobe Stücke schneiden, Saft auffangen; Karotten waschen, grob schneiden; alles im Mixer fein pürieren, in einem Topf mit Zitronensaft und Gelierzucker mischen, aufkochen und vier Minuten sprudeln lassen, in ausgespülte Gläser füllen (Zubereitungszeit: ca 25 Minuten) Foto: Jürgen Christ

Weiße Mandelsplitter mit Cranberries Zutaten für 20 Stück: 100 Gramm Mandelstifte, 1 EL Puderzucker, 150 Gramm weiße Kuvertüre, ½ TL Zimtpulver, 15 Gramm Cranberries (fein gehackt) Zubereitung: Mandeln in der Pfanne rösten; Puderzucker zugeben und karamellisieren lassen; auf Raumtemperatur abkühlen lassen; Kuvertüre fein hacken; 2/3 davon über Wasserbad vorsichtig schmelzen; Zimt, restliche Kuvertüre, Mandelstifte und Cranberries unterrühren; mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier setzen, fest werden lassen (Zubereitungszeit: 20 Minuten plus Abkühlzeit) Foto: Jürgen Christ

Schoko-Espresso-Sirup Zutaten: 300 g Rohrzucker, 125 ml frisch gekochter Espresso, 50 ml Wasser, 50 g Kakaopulver, 25 g Milchschokolade, 1/2 TL Salz, 25 ml Vanille-Extrakt oder das Mark einer Vanilleschote Zubereitung: Alle Zutaten in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Den Sirup einmal aufkochen, dann in eine zuvor ausgekochte Flasche füllen und sofort verschließen (in dem Fall hält sich der Sirup einige Wochen im Kühlschrank) oder innerhalb einiger Tage verbrauchen. Foto: Jürgen Christ

Weihnachts-Chutney Zutaten: 400 g Zwiebeln, 1 EL Öl, 450 g Äpfel, (z.B. Boskop), 150 ml Apfelessig, ca. 100-150 g Zucker, 2 EL Lebkuchengewürz, 1 Orange, Saft & Schale, evtl. 300 ml Orangensaft, 200 g Obst, getrocknet, (z.B. Birnen, Aprikosen, Feigen) Zubereitung: Zwiebeln und Äpfel schälen, die Äpfel entkernen und alles klein schneiden. Die Zwiebeln in Öl glasig schmoren. Trockenobst und Äpfel in Stücke schneiden und mit Orangenschale und -saft, Lebkuchengewürz, Essig und Zucker in einen Topf geben und langsam erhitzen. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren die Mischung ca. 75 Min. einkochen lassen. Heiß in saubere Gläser füllen, verschließen. Das Chutney schmeckt besser, wenn es noch einen Monat reifen kann, man kann es aber auch sofort essen. Foto: Jürgen Christ

Weihnachtliche Pflaumen-Lebkuchen-Marmelade Zutaten: 0,8 kg Pflaumen, entsteint, (evtl. TK), 1 kg Gelierzucker, 25 g Marzipan, 10 g Lebkuchengewürz, 2 TL Zimt Zubereitung: Pflaumen in einen Topf geben, Marzipan in kleine Stücke schneiden und mit den Gewürzen dazu geben, alles mit einem Pürierstab fein pürieren. Gelierzucker dazu geben und aufkochen, dabei immer mal wieder umrühren. 4 Minuten sprudelnd kochen (weiter umrühren) und heiß in Gläser abfüllen, Deckel fest zuschrauben und Gläser für 10 Minuten auf den Kopf stellen. Abkühlen lassen. Foto: Jürgen Christ

Coffee Liqueur Zutaten: ½ Vanilleschote, 30 g Espresso-Pulver Instant, 300 g Zucker, 250 ml Wasser, 250 ml Wodka oder Rum Zubereitung: Vanilleschote teilen, Mark herauskratzen, beides mit Kaffeepulver, Zucker und Wasser in einem Topf erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Abkühlen lassen und den Alkohol einrühren, abfüllen. Kühl und dunkel etwa 4 Wochen ziehen lassen.

Eventuell filtern! Pur genießen oder zu Cocktails verwenden. Foto: Jürgen Christ

Dieses Glück wird aber nicht jedem Kind zuteil. Und genau deshalb gibt es bei Kaufhof in Münster nun im 15. Jahr die "Charity-Baum-Aktion". Hier hängen Wunschzettel von Kindern vom Kinderheim St. Mauritz, die leider niemanden haben, an den sie ihre Wünsche richten können. Somit konnten sich Kunden von Galerie Kaufhof einen Wunschzettel mitnehmen, das Geschenk besorgen und in der Filiale abgeben.

Mit vielen Einkaufstüten bepackt überbrachte am Donnerstag der Filial-Geschäftsführer von Kaufhof Galeria, Jörg Pantenburg (4v.l.) 150 verpackte Geschenke an den Heimleiter Michael Kaiser (5.v.l.) und an die Mitarbeiter.