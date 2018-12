Der Malteser-Wärmebus steht am Samstag und Sonntag vor Heilig Abend an zwei Standorten in Münster bereit. Das Angebot für Wohnungslose kann an folgenden Tagen wahrgenommen werden: am Samstag (22. Dezember) an der Petrikirche, und am Sonntag (23. Dezember) auf dem Domplatz. Verteilt werden jeweils von 15 bis 18 Uhr warmer Kaffee und Tee sowie eine Suppe aus der Malteser-Feldküche.

Bei der Vorstellung des Wärmebusses sagte der Stadtverbandsbeauftragte der Malteser Münster, Tobias Jainta: „Der Wärmebus war bereits seit langem ein Wunsch der Malteser Mobilen Küche.“ Die Malteser konnten aber erst aktiv werden, nachdem die Aktion beim Wettbewerb „Sparda-Leuchtfeuer“ 2000 Euro gewonnen hatte, berichtet der Wohlfahrtsverband in einer Pressemitteilung. Der Wärmebus finanziere sich nämlich ausschließlich aus Spenden.

Durch Spenden finanziert

Ursprünglich sah das Projekt vor, einen Wagen mit mobiler Küche zu kaufen und damit Wohnungslose in Münster in den kalten Monaten mindestens einmal im Monat zu versorgen.“ Der Geschäftsführer der Malteser Münster, Kai Flottmann, erläuterte weiter, dass der Gewinn nicht für einen speziellen Wärmebus reiche, man aber zunächst eine Lösung gefunden habe, Wohnungslosen schon in diesem Winter zu helfen. „Wir bedienen uns nun erstmal eines Transporters, wodurch die Versorgung aber leider begrenzt ist. Die Spenden akquirieren wir hoffentlich anders“.

Das Wärmebusprojekt wird zunächst an den Wochenenden umgesetzt. „Für uns persönlich ist es eine Herzensangelegenheit, weil wir gerade hilfsbedürftige Menschen direkt in unserer Stadt unterstützen können,“ betonte Jainta. In die Planung mit eingebunden waren auch die Verantwortlichen des „Arbeitskreises Wohnungslosenhilfe“, die dieses Projekt als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot in der Woche sehen. Die Malteser werben weiter um Spenden für das Projekt.