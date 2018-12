Er machte 38 Jahre die Straßenbäume fein

Weihnachten fängt für Ernst Wiesmann immer schon im Juli an. Jedenfalls ist das so seit 38 Jahren. Damals fing der Elektromeister bei den Stadtwerken an, Abteilung Straßenbeleuchtung. Eine seiner Aufgaben ist seither, zur Weihnachtszeit die Bäume schön zu machen. Ohne ihn würde keiner der großen Bäume an den Einfallstraßen zum Zentrum von Ende November bis zum Dreikönigstag leuchten.

Wiesmann hat Jahr für Jahr Platanen, Linden, Ahornbäumen oder Robinien ihr Lichterkleid angelegt. Dieses Jahr zum letzten Mal, denn in neun Monaten geht er in den Ruhestand.

Ernst Wiesmann hat unter anderem diesen Baum im Kuhviertel behängt. Foto: Oliver Werner

Elf Kilometer Kabel

Dann wird sich ein Nachfolger leitend um die Wartung der rund 11 000 Leuchten kümmern und darum, dass 50 ausgewählte respektable große Straßenbäume Weihnachtsbäume werden. Die Lichterketten, die dafür notwendig sind, wären zusammen lang genug, um sie zweimal um die Promenade zu wickeln, Insgesamt elf Kilometer Kabel hängen zu Weihnachten in den Bäumen – und lagern dafür ansonsten bei den Stadtwerken.

Für die größten Exemplare brauchen Wiesmann und sein sechsköpfiges Team jeweils 400 Meter. Die große Platane auf dem Stubengassenplatz ist so ein Kandidat. Der Korb des größeren der beiden Hubsteiger-Wagen, den die Stadtwerke dafür zur Verfügung haben, lässt sich maximal 27 Meter hoch ausfahren. „Das reicht so gerade“, sagt Wiesmann, und mitunter muss er erst das Grünflächenamt bitten, eine Baumkrone etwas zu stutzen, „damit wir herankommen“.

Faustregel: Von oben nach unten

Wiesmann erklärt, wie man in der Krone eines solchen Giganten eine Lichterkette möglichst hübsch drapiert. „Immer von oben nach unten schmücken“, lautet eine Faustregel, die Wiesmann auch für den Tannenbaum im heimischen Wohnzimmer empfiehlt.

Mit der Zeit entwickeln die professionellen Baumschmücker der Stadtwerke ein Händchen für die gleichmäßige Ausleuchtung. Schwierig wird es nur, wenn die Bäume erst sehr spät ihr Laub abwerfen. „Wir schmücken immer mit leuchtenden Glühlampen.“

Und noch ein Wiesmann-Baum - an der Überwasserkirche. Foto: Oliver Werner

LED-Birnen spenden Licht

Apropos: das Licht spenden neuerdings LED-Birnen. Die Lämpchen leuchten mit 0,7 Watt bedeutend heller und sparsamer als ihre Vorgänger. Anfangs wurden 15-Watt-Glühbirnen verwendet – jedes Jahr musste der komplette Satz ausgetauscht werden. Nach über sechs Wochen täglich rund 16 Stunden im Dauerbetrieb und mancher Windböe waren viele Glühbirnen ohnehin kaputt, die anderen hatten nur geringe Chance, die nächste Saison durchzuleuchten.

„Auch vom Kabel muss jedes Jahr einiges ersetzt werden“, erzählt Wiesmann. Weshalb nach dem Abbauen zuerst eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Ab Juli werden die elf Kilometer Lichterkette dann für die neue Saison vorbereitet und ab Mitte Oktober sind die beiden Hub­steiger-Wagen zu den im Straßenbild prägnanten Bäumen unterwegs. Drei Wochen dauert es, bis alle fein sind. Die Lichter schalten sich dann automatisch mit der Straßenbeleuchtung bei einsetzender Dämmerung ein und morgens wieder aus.

Geschmückte Straßenbäume

Wie lange genau in Münster schon ausnahmsweise Laubbäume Weihnachtsbaum sein dürfen, weiß auch Ernst Wiesmann nicht genau. Theo Breider, der erste Chef der Stadtwerbung in der Nachkriegszeit und bekannt als Gründer des Mühlenhofs, entwickelte das Konzept „Münster leuchtet ins Land“. Vor 40 bis 50 Jahren waren die erleuchteten großen Straßenbäume ungewöhnlich, heute lassen auch viele andere Städte Laubbäume leuchten.

Wird Ernst Wiesmann den alljährlichen gigantischen Lichterketten-Kabelsalat und das große Schmücken vermissen, wenn er nächstes Jahr im Ruhestand sein wird? Wiesmann winkt ab und schmunzelt – ihm bleibt ja noch der heimische Weihnachtsbaum. „Für die Lichterkette bin ich zuständig, meine Frau hängt die Glöckchen rein.“