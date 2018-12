Per Kinderblick ins Paradies

Weihnachtliches vom Jugendorchester:

Das Jugendorchester Havixbeck gibt am Sonntag (23. Dezember) um 16 Uhr ein Adventskonzert in der St.-Dionysius-Kirche in Havixbeck. Die Weihnachtskonzerte des Jugendorchesters Havixbeck sind zu hören am Donnerstag (27. Dezember) um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Senden sowie am 28. Dezember um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephanus in Münsters Aaseestadt.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Spenden für die Jugendarbeit sind willkommen. | www.musikschule-havixbeck.de