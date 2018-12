Beim ersten Feuer war das Untergeschoss des Hauptgebäudes mit Schankraum und Veranstaltungsräumen ein Raub der Flammen geworden, jetzt brannte der komplette Dachstuhl und der vorgelagerte Gastronomie-Wintergarten nieder. Gegen 4.30 Uhr bemerkten Passanten einen Feuerschein in dem seit 2017 geschlossenen Gebäude.

Als die Feuerwehr wenig später mit den ersten Kräften am Maikottenweg 208 eintraf, stand das Dach schon in hellen Flammen. Dichter Rauch zog bis über die nahe gelegene Umgehungsstraße B 51. Weil das Feuer sich rasant ausbereitete, wurde sofort die Alarmstufe erhöht. Insgesamt fünf Einheiten mit knapp 100 Helfern wurden zum Einsatzort beordert.

Zunächst wurde das Wasser aus mehreren Tanklöschfahrzeugen genutzt, parallel dazu Schlauchleitungen zum knapp einen Kilometer entfernten Kanal verlegt. Personen hielten sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude aus. Mit zwei Drehleitern wurde das Feuer im Gebälk bekämpft, Teile des Haupthauses konnten gehalten werden. Sie wurden allerdings schon bei dem ersten Feuer 2017 arg in Mitliedenschaft gezogen.





Deshalb konnte das besonders bei Radausflüglern und für Hochzeiten genutzte Lokal "Cooky's Maikotten" mit seinem legendären Biergarten und der Partyscheune nebenan auch nicht mehr wiedereröffnet werden. Der alte Pächter Michael Leick gab nach 15 Jahren Bewirtschaftung auf, die Erbengemeinschaft plante eine komplette Restaurierung und Neueröffnung des Landgasthauses mit gemütlichen Sitzplätzen rund um einen uralten Kamin. Die Wiedereröffnung ist nun endgültig vom Tisch, alles muss abgerissen werden.

Schon zu Einsatzbeginn entdeckte die Feuerwehr laut Aussage von einem der der Einsatzleiter "deutliche Hinweise auf eine Brandstiftung". Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntagvormittag weiter an, jetzt ermittelt die Kripo. Während des Einsatzes war der Maikottenweg komplett gesperrt.