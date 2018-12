Münster -

Ihr Faible für Briefe, Pakete und Co. erbte Eva Supinski von ihrem Vater, der bereits als Postzusteller tätig war. So absolvierte die in Czernowitz – damaliges Rumänien, heutige Ukraine – Geborene eine Ausbildung zur Postassistentin. Heiligabend feiert Eva Supinski nun ihren 95. Geburtstag – also gleich ein doppelter Grund der Freude.