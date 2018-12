Hier ist die stille Nacht wirklich still

„Stille Nacht“, das ist für Bruder Stefan viel mehr als nur ein Weihnachtslied. Wenn am Heiligen Abend das 18-Uhr-Abendgebet zu Ende ist, dann zieht er sich – wie die anderen 25 Brüder im münsterischen Kapuzinerkloster auch – auf sein Zimmer zurück und verbringt die kommenden Stunden ganz allein. „Das ist die stillste Zeit des Jahres“, sagt der 38-Jährige, der gerade an seiner Habilitation im Fach Fundamentaltheologie arbeitet.

In seiner stillen Nacht bereitet er sich auf die Christmette vor, die um 21 Uhr in der Klosterkirche zusammen mit vielen Gottesdienst-Besuchern gefeiert wird. „Andere lesen Weihnachtspost oder legen eine CD ein“, berichtet Bruder Dr. Stefan Walser, der gebürtig aus dem süddeutschen Ravensburg stammt und vor zwölf Jahren in den Kapuzinerorden eintrat.

Für Gott in Gemeinschaft leben, dem Glauben intellektuell nachgehen und sich zugleich sinnvoll für die Welt einsetzen – das seien für ihn die Gründe gewesen, Kapuziner zu werden.

„Kapuziner sind viel auf Reisen. Weihnachten hingegen sind wir alle im Haus“, erzählt Bruder Stefan. Familienähnlich sei die Klostergemeinschaft – „bei meinen Eltern bin ich seit zwölf Jahren nicht mehr zu Weihnachten gewesen“. Dafür hat er schon Weihnachten in der Schweiz, in Österreich, in Kenia und in Frankfurt gefeiert. In anderen Klöstern des Ordens, die für ihn jedes Mal ein Zuhause auf Zeit waren.

„Für mich war es natürlich erst einmal ungewohnt, am Heiligen Abend einige Zeit alleine zu sein. Doch mittlerweile finde ich das wunderbar. Wir haben ständig Gäste, sind sonst immer unter Leuten“, berichtet Bruder Stefan.

Am Heiligen Abend um 21 Uhr feiert die Brüdergemeinschaft in ihrer Kirche die Christmette, auch viele Münsteraner sind jedes Jahr dabei. „Danach reden wir auf dem Kirchplatz mit den Leuten, verteilen traditionell unsere Jahresschrift – und dann folgt die Rekreation.“ Das, sagt Bruder Stefan, sei so eine Art Party. Am Abend des Heiligen Abend sitzen die Brüder zusammen, trinken etwas, feiern ein bisschen.

Festlich geht es am ersten Weihnachtsfeiertag weiter. Nach dem Morgengebet, das um 8 Uhr beginnt, finden um 8.30 und 10.30 Uhr Eucharistiefeiern statt, die allen offen stehen. Bruder Stefan wird in beiden Gottesdiensten predigen. Und nach dem Mittagessen – „Wild, von unserem Koch selbst geschossen“ – bereiten die Brüder den Weihnachtsabend vor.

Im Anschluss an eine öffentliche Vesper, an der ab 18 Uhr auch viele Gäste, darunter Flüchtlinge, teilnehmen, ziehen die Brüder durch den mit Kerzen ausgeleuchteten Kreuzgang und singen alte Kapuziner-Weihnachtslieder. Im Rekreationsraum wird dann Weihnachten gefeiert, es wird gesungen und musiziert, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, Weihnachtspost vorgetragen. „Nach dem Abendbuffet sitzen wir noch lange zusammen“, erzählt Bruder Stefan. Am zweiten Weihnachtstag kehren die Brüder allmählich wieder zur sonntäglichen Routine zurück.

Was bedeutet Bruder Stefan Weihnachten? „Ich bin im Kloster, weil ich mich permanent mit dem Glauben und mit Jesus Christus auseinandersetzen will“, sagt der Geistliche. „Zu Weihnachten versuche ich jedes Jahr aufs Neue, mich Jesus Christus anzunähern und ihn zu verstehen.“

Das sind Fragen, die natürlich einen Bruder kurz vor der Habilitation beschäftigen. Doch nicht nur ihn. „Als Seelsorger komme ich mit vielen Menschen ins Gespräch. Gerade in diesem Jahr nehme ich verstärkt wahr, dass viele Menschen Redebedarf haben. Ich bin gerne Christ und sehe es als meine Aufgabe, ihnen die Botschaft Jesu anzubieten.“

Zurück zu ganz weltlichen Weihnachtsbräuchen. Beschenken sich die Brüder im Kapuzinerkloster unweit der Steinfurter Straße eigentlich? „Nein“, sagt Stefan Walser, „untereinander schenken wir uns gar nichts. Aber ich schreibe in der Zeit vor Weihnachten viele Briefe.“

Nichts besitzen und alles teilen – das ist das Prinzip, nach dem die Kapuziner leben. Mehr Kontrast zur vorweihnachtlichen Hetze und zu Geschenkebergen unter dem Christbaum geht kaum. Und doch verfällt Bruder Stefan Walser nicht in Kulturpessimismus: „Wir leben in einer multioptionalen Gesellschaft. Doch gerade in der Advents- und Vorweihnachtszeit haben dennoch alle den Wunsch, dass das Fest besonders schön und stimmungsvoll werden soll.“