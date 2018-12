Schumacher feiert 90. Geburtstag

Leinen los! An Deck die letzten Vorbereitungen vor dem Ablegen beobachten, für Dr. Hans-Jürgen Schumacher eine über die Jahre lieb gewonnene Angewohnheit, wenn es für den passionierten Kreuzfahrer mal wieder in die Ferne geht. Seiner zweiten großen Leidenschaft, der Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist er ebenfalls bis zum heutigen Tage verbunden geblieben.

Am 26. Dezember feiert der münsterische Unternehmer seinen 90. Geburtstag und kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken, die längst noch nicht zu ihrem Ende gekommen ist. Denn bis heute wirkt er als Geschäftsführer der Kanzlei HLB Dr. Schumacher & Partner, die er in über 50 Jahren zu einer der bekanntesten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen ausgebaut hat, mit.

Geboren am 26. Dezember 1928, legte Hans-Jürgen Schumacher 1949 sein Abitur am Schillergymnasium in Münster ab und promovierte nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre 1953 zum Dr. iur.. 1956 trat er nach dem Abschluss als Diplom-Kaufmann in die Kanzlei seines Vaters Dr. Wilhelm Schumacher ein. Es folgte eine jahrzehntelange Laufbahn, in der er die Kanzlei konsequent weiter entwickelte.

Er sei ein Kämpfer, bescheinigen ihm Familie, Freunde und berufliche Mitstreiter, der sich auch von gesundheitlichen Rückschlägen nie unterkriegen ließ und mit vollem Einsatz für seine Kanzlei und für seine Familie einstand. 2014 übergab Schumacher seine Anteile an seinen Sohn, den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Hans-Hermann Schumacher. Aus dem operativen Geschäft hatte sich Schumacher sen. bereits weitgehend zurückgezogen.

Seiner Heimatregion tief verbunden, engagiert sich Schumacher seit 1963 als Mitglied der Rotarier. 40 Jahre lang übte er das Amt des Schatzmeisters im Rotary-Club Münster-St. Mauritz aus, darüber hinaus wirkte er als Mitglied des Verwaltungsrates des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), als Beiratsmitglied der Wirtschaftsprüferkammer und der Hupfer Metallwerke.