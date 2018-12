Familienglück im Dreierpack

„Drei oder vier Kinder“ haben sich Anna-Katharina und Thorsten Linda immer gewünscht: „Nur nicht alle auf einmal.“ Als sie die Nachricht bekamen, dass sie Drillinge bekommen, seien sie aus allen Wolken gefallen, sagt das Elternpaar aus Albachten. „Wie sollen wir den Aufgaben gerecht werden?“, fragte sich Thorsten Linda. „Aber irgendwie kriegen wir das hin“, beruhigte er seine Frau und machte ihr Mut. Jetzt sind die drei Mädchen da, und sie sind die kleinen Sonnenscheine im Haus Linda. Johanna ist tiefenentspannt. „Unsere Bank“, beschreibt Anna-Katharina Linda ihre jüngste Tochter. Lena entpuppt sich als zart und sensibel, Sarah sei die Starke, die sich neugierig umschaut.

Knapp 2000 Gramm wogen die Mädchen bei ihrer Geburt. „Jetzt sind wir bei vier Kilo“, freut sich Anna-Katharina Linda.

Vor zwei Jahren, am 30. Dezember 2016, machte Sohn Moritz das Glück perfekt. Am 10. Oktober 2018 wuchs die Kinderschar, die Drillinge Sarah Luisa, Lena Maria und Johanna Lisa kamen auf die Welt. Seitdem steht Familie Linda Kopf – und ist überglücklich.

Als seine Frau ihm berichtete, dass es Drillinge werden, sei er geschockt gewesen, aber nur fünf Sekunden, erinnert sich der 40-Jährige. Anna-Katharina Linda kämpfte gegen große Übelkeit an, wie Herzogin Kate von den Royals in England. Die 35-jährige Drillingsmutter hat diese Zeit vergessen, jetzt freut sich die Familie auf das Weihnachtsfest.

Der Tannenbaum und die Krippe stehen. Sohn Moritz half mit seiner Kinderkettensäge aus, um den Baum einzustielen. Normalerweise hängt immer eine neue Mottokugel am Baum, dafür blieb in diesem Jahr keine Zeit, bedauert Anna-Katharina Linda. „Wer weiß, was das Christkind bringt“, hält sich ihr Mann bedeckt.

Beide genießen das neue Familienglück in vollen Zügen. Aber Sohn Moritz darf dabei nicht zu kurz kommen, darauf achten seine Eltern. Morgens Kuscheln, abends Geschichten vorlesen. Für Moritz, der am Sonntag zwei Jahre alt wird, hat sich das Familienleben wie für seine Eltern vor gut zwei Monaten komplett auf den Kopf gestellt. „Als wir vor acht Jahren hier eingezogen sind, waren wir zu zweit, jetzt wohnen wir hier zu sechst“, stellt Papa Thorsten Linda fest.

Die drei Mädchen hatten es sehr eilig, auf die Welt zu kommen. Drei Minuten brauchten sie, wobei Sarah das Trio anführt, gefolgt von Lena und zuletzt Johanna.

Thorsten und Anna-Katharina Linda freuen sich über die vielen Helfer, Geschwister, Eltern und Vermieter. „Meine Mutter ist unser Engel“, sagt die 35-Jährige. Marianne Tigges bezeichnen sie als die stärkste Säule des kleinen „Familienbetriebes“. Wenn alle vier Stunden die Sirenen „schrillen“ und Sarah, Lena und Johanna Hunger haben, dann reichen zwei oder vier Hände eben nicht aus.