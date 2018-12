Stille als wichtiger Gegenpol

Welche Bedeutung hat Stille für Menschen?

Bettina Lohmann: Stille ist immer eine Form der Regeneration. In der Stille kann ein Mensch all seine Sinne nach innen richten. Stille ist umgekehrt aber auch eine Foltermethode. Ein Mensch braucht Reize, um sich orientieren zu können. Bekommt er diese nicht, ist das Gehirn extrem verunsichert.

Warum ist Stille für uns Menschen wichtig?

Lohmann: Stille ist der Gegenpol zu den Eindrücken, die der Mensch jeden Tag verarbeiten muss. In der Stille können wir zum Beispiel Eindrücke sortieren. Es gibt auch Erlebnisse, die bei vielen Menschen ein besonders großes Bedürfnis nach Stille auslösen. So war es zum Beispiel auch nach der Amokfahrt in Münster. Viele Menschen sind in die Kirchen gegangen. Das hat auch einen religiösen Aspekt, aber auch den, einen Ort zu haben, an dem man in Stille das Unfassbare besser verarbeiten kann.

Das Handy bimmelt, der Fernseher läuft: Was macht eine Dauerbeschallung mit Menschen?

Lohmann: Die Dauerbeschallung ist nicht das Problem. Auch in einem Wald gibt es sie: Vögel singen, Laub raschelt, Äste knacken. Trotzdem wird ein Wald in der Regel als still empfunden. Entscheidender sind die akustischen Reize, die einen Aufforderungscharakter haben. Das sind soziale Signale, die eine Entscheidung einfordern. Ich muss mich entscheiden, ob ich darauf reagiere oder nicht. Oft überwiegt die Sorge, etwas zu verpassen. Dadurch fühlen sich viele Menschen unter Druck gesetzt.

Kann man sich an Lärm gewöhnen?

Lohmann: Bei fast allen Phänomenen gibt es einen Gewöhnungseffekt. Würde ein Mensch, der plötzlich 1970 gelebt hat, einen Tag in der heutigen Adventszeit erleben, wäre er mit den vielen akustischen Signalen wohl überfordert. Und das, obwohl seine Welt objektiv lauter war. Autos, Arbeitsgeräte, Flugzeuge – alles ist leiser geworden. Aber die Anzahl hat deutlich zugenommen. Aber ja, insgesamt ist ein Mensch anpassungsfähig. Was wir lernen müssen, ist eine digitale Kompetenz. Der Umgang mit neuen Medien erfordert eine bewusste Strategie, um nicht Sklave der technischen Möglichkeiten zu werden.

Bettina Lohmann betont,dass Stille ein wichtiger Gegenpol zu den unzähligen Eindrücken des Alltags ist. Foto: Anna Spliethoff

Geht von einem andauernden Geräuschpegel ein Risiko für die Gesundheit aus?

Lohmann: Was man weiß, ist, dass der Mensch sich körperlich nicht an sehr laute Geräusche gewöhnen kann. Laute Geräusche wie etwa Fluglärm stellen für den Körper eine Bedrohung dar. Er reagiert darauf mit Alarmbereitschaft, was beispielsweise zu einer dauerhaften Erhöhung des Blutdrucks führt.

Warum wird Stille manchmal als erdrückend empfunden?

LohmannIn der Stille werden wir auf uns zurückgeworfen. Themen und Gefühle werden bewusster wahrgenommen. Oft sind das Themen, die man im Alltag eher vermeidet. Stille kann aber auch wohltuend sein. Wichtig ist die Balance.

Kann man lernen, Stille besser auszuhalten?

Lohmann: Oft ist es schwierig, vom Trubel und Lärm des Alltags zur Ruhe zu kommen. Das ist wie eine Vollbremsung für die Sinne. Typisch dafür ist Heiligabend. Im Vorfeld sind oft noch hektische Vorbereitungen getroffen worden und mit dem Erklingen der Glöckchen steht man plötzlich unter dem Druck, besinnlich zu sein und damit auch Stille auszuhalten. Was hilft, sind Rituale – und das im ganzen Jahr. Jeden Tag eine Fünf-Minuten-Pause ohne Handy oder Fernseher, und das am besten immer zur gleichen Zeit. Auf Dauer gelingt es immer besser, diese Zeiten als bewusste Auszeit von den sozialen Reizen zu sehen und sie zu genießen.