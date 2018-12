Unterwegs zu Orten innerer Einkehr

Ein paar Dohlen werfen einander einsilbige ­Bemerkungen zu und flattern über den Kapuzinerklostergarten hinweg. Von einer roten Backsteinmauer umrandet, liegt er unweit des Orléans-Rings in Münster. Ist hier die Stille zu finden?

Der feine graue Splitt knirscht mit jedem Schritt unter den Schuhsohlen. Die Ärmel der Regenjacke rascheln am Körper entlang. Der Verkehr in der Umgebung rauscht gleich­mäßig sanft – wie fortwährende kleine Wellen, die auf den Strand zulaufen. Dieser unaufdringliche Klangstrom mischt sich mit dem kalten Wind in den kahlen Zweigen.

Haus der Stille St. Hildegard bietet Einkehr für Menschen, die eine Auszeit brauchen 1/23 Foto: Matthias Ahlke

Vereinzelt hebt sich ein Motorengeräusch ab, wenn ein Autofahrer stark beschleunigt. Ein Martinshorn ertönt, zieht vorüber, verklingt in der Ferne. Wer zum Gekreuzigten gehen möchte, muss vom Hauptweg abweichen. Der Pfad zum Kreuz führt in ein kleines Wäldchen. Ein Ort der Einkehr, des Zur-Ruhe-Kommens. Wie unpassend und aggressiv erscheint nun das Laute: Ein kleines Privatflugzeug dröhnt über dem Garten. Es dauert erstaunlich lange, bis der Lärm dieses einen Motors verklingt.

In der Stadt ist Stille schwer zu finden

Wer in der Stadt nach Stille sucht, muss ihre verborgenen Winkel kennen. Und Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. Es hilft, einen optischen Anker zu haben. Wasser fließt im Kapuzinergarten über den Rand einer großen Steinschale und plätschert auf Kieselsteine. Die nahezu unbewegte Wasserfläche spiegelt den blauer werdenden Himmel, über den sich dicke weiß-graue Wolken schieben. So viel größer als ein Menschen-Flieger. Und so viel stiller.

Das Metalltor quietscht in den Angeln. Sein Schloss klackt wieder zu. Neue Schritte knirschen in dem grauen Splitt. Schon vorbei. Erneut leises Rauschen. Vielleicht doch das Meer?

In diesem Garten am Kapuzinerkloster, der dem Schutz der natürlichen Artenvielfalt gewidmet ist, lässt es sich in Ruhe wandeln. Eine gänzliche Abwesenheit von Geräuschen ist nicht zu erwarten. Eine Auszeit von der oft überbordenden Intensität stets einströmender Sinneseindrücke bietet der Rückzug hinter die Gartenmauer jedoch.

Der Lärm ist nie ganz abwesend

Für die tiefere Besinnung bietet sich ein Innenraum an, der Klänge besser abschirmt. Die Tür schließt sich selbst. Ganz langsam und gedämpft bewegt sich das gläserne Türblatt mit dem Messingkreuz auf den dunklen Türrahmen zu. Drinnen ist schummriges Licht. Sechs lange weiße Kerzen stehen auf dem Altar. Links leuchtet das Ewige Licht hinter rotem Glas. Die Kerzen flackern kaum, so still scheint die Luft in St. Servatii zu stehen. Die kleine Kirche aus dem 13. Jahrhundert ist eine der ältesten in Münster. Sie dient der ewigen Anbetung und wirkt selbst wie versunken, weil der sie umgebende Boden seit dem Mittelalter immer höher gewachsen ist.

Dunkelrot und dunkelblau schimmern die mosaikartigen Chorfenster in der Apsis. Immer wieder kommen Menschen zum Beten herein. Mitunter hustet jemand. Das Geräusch hallt nach. Dann kehrt wieder Stille ein. Von draußen ist so gerade eben ein dumpf waberndes Dauerdröhnen zu hören. Wie eine ständige Anwesenheit, die sich nicht aufdrängt, aber doch das Kirchlein umgibt.

Das Bedürfnis nach Stille fand einen Ausdruck auch im Skulptur-Projekt von Siah Ar­ma­ja­ni (1987). Der aus Persien stammende Künstler erschuf mit dem „Study Garden“ einen Rückzugsort zum Lernen. Versteckt hinter dem Geologischen Museum, findet sich das grün-weiße Ensemble aus Bänken, Hockern und Tisch. So abgeschieden das Kunstwerk auch sein mag – Müll kündet davon, dass dieser Ort nicht nur zum Studieren aufgesucht wird. Vielleicht ist abends Party. Tagsüber lässt sich die Sitzgruppe als Ruhe-Insel ge­nießen.

Verborgen liegt der „Study Garden“ hinter dem Geologischen Museum in Münster – ein Rückzugsort abseits des Trubels der geschäftigen Innenstadt. Foto: Ellen Bultmann

Das Glockenspiel vom Stadthausturm ist zart zu hören. Fröhlich plaudernde Frauen gehen den Jesuitengang entlang, sind vom höher liegenden „Study Garden“ aber nicht zu sehen. Der Blick schweift herum, an vier unterschiedlichen Arten von Backsteinmauern entlang. Was ist das? Ein Ohr aus Holz? Wo ein großer Ast abgesägt wurde, hat der am Stamm verbliebene Stumpf eine ganz ähnliche Form angenommen. Als lade der Baum zum Lauschen ein. Was er hören würde: abfahrende Busse vom ­Aegidiimarkt, eine brummende Trafo-Station. Wenn alles andere still wird, nur noch ein surrendes Lüftungsgebläse aus einem Kellerschacht.

Ruhe in der Natur

Mehr Erholung vom alltäglichen Klang-Wirrwarr lässt sich wohl in einem Naturraum erhoffen, der selbst dabei ist, sich zu regenerieren. Das Venner Moor in der Gemeinde Senden erhält nach Entwässerungen und dem Torfabbau seit 40 Jahren die Chance, an die Entwicklung anzuknüpfen, die es zu einem 160 Hektar großen Hochmoor werden ließ. Das Naturschutzgebiet in der Gemeinde Senden ist nicht unberührt, aber dennoch urwüchsig.

Bei Windstille schweigt der Wald. Die Natur ist im Ruhe­zustand. Jetzt einfach nur sitzen. „Ungestört sein“ heißt: ohne störende Einflüsse von außen bleiben können. Die akustische Stille vereint sich mit der Stille im Bewusstsein. Das ständige Wollen wird zum Sein-Lassen. Mit dem Ausatmen entweicht so etwas wie seelischer Überdruck. Friede kehrt ein. Nach einer Weile kommen sie näher: die Stimmen von Meisen, Buchfinken, Amseln und Krähen. Das Hämmern eines Spechts. Ein Eichhörnchen klettert mit zackigen Bewegungen an einem dicken Eichenstamm herum. Im Laub wuselt eine Maus auf Nahrungssuche.

Kraft und Ruhe strahlen die mächtigen Wurzeln dieser Buche im Venner Moor in der Gemeinde Senden aus. Foto: Ellen Bultmann

Die Glocke der Venner Kirche schlägt zur vollen Stunde. Plötzlich ein Rattern und ein Schnaufen – ein Mountainbike-Fahrer brettert vorbei. Hunde bellen eine Spielaufforderung und liefern sich ein Wettrennen. Menschenstimmen sind von Weitem zu hören, noch lange bevor die Jogger auftauchen. Schüsse dringen mit dumpfem Widerhall durch die Gegend. Für einen Moment verdrängen sie alle anderen Geräusche. Die Stille ist flüchtig. Und ewig zugleich.