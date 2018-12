Auswahl der Konzert-Höhepunkte von Januar bis März 2019

Apropos Indie-Klassiker: 13 Jahre ist es her, dass We Are Scientists ihr Debütalbum „With Love & Squalor“ veröffentlichten und mit Songs wie „Nobody Move, Nobody Get Hurt“ die Indie-Tanzflächen weltweit erobert haben. Doch die Power-Pop-Group denkt keinesfalls an den Ruhestand und gastiert am 9. Februar im Gleis 22.