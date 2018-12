Wie die Polizei berichtet, warf ein 18-Jähriger am Mittwoch (26. Dezember) um 17.50 Uhr an der Hamburger Straße Drogen auf ein Garagendach. Polizisten fuhren an dem Münsteraner und seinem 31-jährigen Begleiter vorbei und beobachteten, wie der 18-Jährige den Beutel entsorgte.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Duos fanden die Beamten in den Taschen des 31-Jährigen Haschisch. Das Tütchen auf dem Dach war mit Kokain gefüllt. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Die Männer erwartet ein Strafverfahren, heißt es abschließend.