Achtes Neujahrsschwimmen: Beherzter Sprung ins kühle Nass

Das neue Jahr können die Münsteraner auch dieses Mal wieder mit einem beherzten Sprung in das kühle Wasser des Kanals beginnen.

Der Schwimmverein Wasser und Freizeit Münster lädt am Dienstag (1. Januar) zum achten Neujahrsschwimmen ein. Um 13 Uhr wird das Startsignal an den Stegen des Rudervereins Münster an der Bennostraße 7 ertönen.

Für Sicherheit ist gesorgt

Rettungsschwimmer sowie -taucher werden für die Sicherheit sorgen. Dennoch gehen die Teilnehmer auf eigene Gefahr ins Wasser. Die Einverständniserklärungen dafür können vorher von der Homepage des Vereins heruntergeladen werden, teilt der Veranstalter mit.

Nach dem Schwimmen ist für warme Duschen und das leibliche Wohl in Form von Heiß- und Kaltgetränken sowie Waffeln und Würstchen gesorgt. Die Teilnahme am Neujahrsschwimmen ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.