Atlantis taucht mit viel Technik auf

Norbert Link liebt das Showbusiness – nicht auf der Bühne, sondern dahinter. Er sorgt als Technik-Experte dafür, dass die Stars erst so richtig zur Geltung kommen. Ob bei Shows mit Helene Fischer, bei Rockfestivals oder wie jetzt, für Holiday on Ice. Am Donnerstag steuert der Produktionsleiter das Heer der Handwerker, das die umfangreiche Licht- und Tontechnik an schweren Metallkonstruktionen befestigt, die unter das Hallendach gezogen werden. „Die Zuschauer dürfen sich auf spektakuläre Showelemente freuen“, die mit Licht-, Ton- und Pyrotechnik atemberaubend in Szene gesetzt werden, so Link weiter.

Wenn bei der Produktion Atlantis, die am Freitagnachmittag in der Halle Münsterland Premiere feiert, das sagenumwobene Inselreich auf der Eisfläche zum Leben erweckt wird und dann spektakulär im Ozean versinkt, haben die „Spot-Operators“, wie Link sie nennt, die höchsten Arbeitsplätze.

Die Techniker sind die Stars

Die sechs Beleuchter werden in zehn Metern Höhe über der Eisfläche die dynamischen Leuchten passend zum rasanten Geschehen auf dem Eis bewegen. „Denn es gibt zahlreiche artistische Elemente“ – etwa von internationalen Zirkuskünstlern und Eisläufern mit großen Sportkarrieren. Darunter beispielsweise der US-Amerikaner Wesley Campbell, der bereits bei mehreren Filmen und Fernsehsendungen als Stunt-Double auf dem Eis auftrat.

Bevor die Eistänzer im magischen Reich Atlantis über die Bühne wirbeln können, sind die Techniker die Stars. „Dort steht unsere Schaltzentrale“, sagt Link und weist auf zwei riesige Schränke links und rechts von der Bühne – bis zum Rand voll mit Licht- und Tontechnik. Vor der ersten Show, so der Produktionsleiter, „brauchen wir sechs Stunden zum Einleuchten und Programmieren“, damit jede Lampe und jeder Spot passend zur Choreographie arbeitet.

Timing ist alles

Die größte Herausforderung bei dieser Holiday-on-Ice-Produktion? Link: „Das sind die sehr engen Zeitpläne.“ Am Vorabend wurden die Türen der sieben Lkw nach dem Auftritt in Nürnberg zugeklappt. Am nächsten Morgen um 8 Uhr standen die ersten Trucks schon wieder vor der Halle Münsterland. Und kurz darauf liefen bereits die Waschmaschinen mit den Kostümen der Darsteller.

Damit am Donnerstag die Handwerker auf dem Eis herumwuseln können, um die Technik an Stahlträgern unter das Hallendach zu ziehen, musste das Eis komplett fertig sein. Link: „Um dies langsam anwachsen zu lassen, brauchte es allein 48 Stunden.“ Gefragt ist also ein perfektes Zeitmanagement.

34 professionelle Eisläufer

Froh ist der Produktionsleiter, dass die Technikvoraussetzungen mit passenden Hängepunkten und Stellmotoren „in der Halle Münsterland besonders gut sind“.

Link legt besonderen Wert auf eine dezentrale Beschallung. „Keine brüllende Grundlautstärke“, wie er erklärt. Stattdessen soll auf allen der rund 2100 Plätze das gesungene und gesprochene Wort gut verstanden werden.

Insgesamt 34 professionelle Eisläufer – erheblich mehr als bei der letzten Produktion – werden den Mythos von Atlantis, das seit Jahrhunderten die Fantasie beflügelt, mit Leben füllen. Und zwar sowohl über der Erde als auch in der Tiefe des Ozeans.