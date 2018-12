Schnäppchenjagd ganz ohne Stress

Lange Schlangen an den Kaufhauskassen und volle Fußgängerzonen: Bereits einen Tag nach Weihnachten stürzten sich die Kunden am Donnerstag wieder ins Getümmel. Mit einem Unterschied: Die meisten ließen es entspannt angehen und genossen während ihrer Urlaubstage trotz der Umtauschrallye einen gemütlichen Einkauf mit Freunden oder der Familie.

So auch Miroslav Buljan, der gemeinsam mit seinen beiden kleinen Kindern in der Ludgeristraße unterwegs ist. „Aber ganz ohne Stress“, wie er betont. Eine Jacke, die leider eine Nummer zu groß unterm Weihnachtsbaum lag, hat er bereits umgetauscht. Auch der Rest des Einkaufs läuft entspannt. „Ich weiß, was ich will und gehe gradlinig darauf zu“, sagt er.

Schon wieder auf Schnäppchenjagd

Inna Chirkova verbindet den Gang in die City an diesem Tag mit einer Führung der Verwandten aus St. Petersburg. Dort liegt jetzt Schnee bei Tageshöchsttemperaturen von vier Grad. „Das hier fühlt sich dagegen an wie Sommer in St. Petersburg“, ergänzt die russische Besucherin lachend. Vielen Münsteranern indes reichen die hiesigen Temperaturen, um das Geschäft mit Mützen, Schals und dicken Winterjacken zu beflügeln. Dazu tragen auch die zahlreichen Rabattaktionen in den Läden bei.

Viele Innenstadtbesucher sind einen Tag nach Weihnachten bereits wieder auf Schnäppchenjagd. Neukauf statt Umtausch heißt die Devise. „Geschenke von Freunden tausche ich ohnehin nicht um“, sagt Zilan Askin bestimmt. „Ich nehme an, was ich bekomme – allein schon aus Respekt und Dankbarkeit.“ Jetzt ist sie mit zwei Freundinnen unterwegs, um ein schönes Geschenk zu kaufen. Denn: „Meine Mutter hat am 1. Januar Geburtstag.“

Immer mehr Gutscheine

Da Gutscheine als Geschenk einen wachsenden Stellenwert erhalten, sind diese in der Parfümerie auch kurz nach Weihnachten schon wieder ausgegeben. Eingelöst „wurden heute allerdings noch keine“, erklärt Mitarbeiterin Lorena Vlaikov. „Dafür haben die Beschenkten ja im kommenden Jahr noch genügend Zeit.“

Anders in den münsterischen Kaufhäusern, in denen schon rege die Gutscheine eingelöst wurden. „Aber wir haben auch deutlich mehr Gutscheine ausgegeben als in den Vorjahren“, konstatiert Galeria Kaufhof-Geschäftsführer Jörg Pantenburg. Während kurz vor Weihnachten vor allem Uhren, Schmuck und Parfum gefragt waren, „steht jetzt Bekleidung im Fokus.“ Angesichts des Winterschlussverkaufs freut sich auch Karstadt-Chef Peter Erb über „eine gute Frequenz“. Gefragt sei neben Textilien auch alles für die Vorbereitung auf Silvester – einschließlich Partydeko.