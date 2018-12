Das war das Jahr 2018 in Münster

Querelen in der Stadtwerke-Führungsetage, Kunst von Gerhard Richter, der Kauf zweier Kasernen - die Stichworte rufen ein turbulentes Jahr in Münster in Erinnerung. Die Meilensteine des Jahres 2018 gibt es in einer Bilderstrecke zu sehen. Ein Kommentar ordnet das Jahr 2018 ein.

Kommentar: Das Ende der alten Debatten Was für ein Tempo, was für ein Jahr. 2018 war intensiv, voller Freude, aber auch Enttäuschungen, und nicht ohne Schmerz. Die schreckliche Amokfahrt trifft Münster mitten ins Herz. Der bunte Katholikentag lässt Zehntausende zusammenwachsen. Im Aasee verendet im Dürre-Sommer tonnenweise Fisch, Starkünstler Gerhard Richter schenkt der Stadt einfach mal so ein teures Kunstwerk. Die überdimensionierten Pläne für eine Preußen-Arena platzen. Plötzlich ist das uralte Stadion die Zukunft, die ewige Standortdebatte beendet. Die Politik schasst nach viel zu langem Zusehen endlich die zerstrittenen Geschäftsführer der Stadtwerke und schickt den Chef des Klarastiftes nach Hause. Das alles kostet Millionen. Schwarz-Grün zeigt sich gut ein Jahr vor der Kommunalwahl 2020 inzwischen wieder diszipliniert und stabil. Mehr noch: Die Grünen sind nach unserem Münster-Barometer erstmals die zweitstärkste Partei. Und der Oberbürgermeister? Markus Lewe verliert an Zustimmung, wird aber insgesamt gut bewertet. Es wäre eine Überraschung, würde er Münster nicht in einer dritten Amtszeit führen. Ralf Repöhler ...