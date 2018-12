Hüter der Stadtgeschichte geht in den Ruhestand

Am 31. Dezember 2018 geht Dr. Hannes Lambacher in den Ruhestand – im Alter von 65 Jahren und sieben Monaten. 1987 kam der gebürtige Allgäuer nach Münster, um am Stadtarchiv zu arbeiten. Noch im gleichen Jahr übernahm er die stellvertretende Leitung, seit 2005 war er Leiter des Stadtarchivs. Mit Lambacher sprach unser Redakteur Martin Kalitschke.

Herr Lambacher, was war der Höhepunkt Ihrer beruflichen Laufbahn?

Lambacher: Das war ohne Frage der Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Coerder Speicherstadt im Jahr 2013.

Über wie viele historische Dokumente haben Sie dort gewacht?

Lambacher: Rund fünf Regal-Kilometer, das dürfte mehr als einer Million Dokumenten entsprechen. Am alten Standort, dem heutigen Standesamt an der Hörster-straße, war das Stadtarchiv aus allen Nähten geplatzt.

Und immer neue Dokumente kommen hinzu. Ist es eigentlich schwierig, wichtige von unwichtigen Neuzugängen zu unterscheiden?

Lambacher: Ich empfand das immer als eine regelrechte Sisyphusarbeit. Am Ende ist es immer die Entscheidung des Archivs, wichtige aus unwichtigen Dokumenten herauszufiltern. Das ist eine hohe Verantwortung, für die man jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Fachwissen benötigt.

Was für Dokumente werden im Stadtarchiv aufbewahrt?

Lambacher: Urkunden, Akten und Protokolle, Pläne und Karten, Fotos und Postkarten, um nur einige zu nennen.

Wie alt ist das älteste Dokument im münsterischen Stadtarchiv?

Lambacher: Das stammt aus dem Jahr 1184. Damals verlieh der münsterische Bischof dem Magdalenen-Hospital gewisse Rechte und Besitztümer.

Hannes Lambacher, langjähriger Leiter des Stadtarchivs, geht am 31. Dezember in den Ruhestand. Foto: Ahlke

Welche bedeutenden Dokumente befinden sich in der Sammlung?

Lambacher: Zum Beispiel die Ratsprotokolle seit 1565 – aber auch die Gebietsverträge aus dem Jahr 1974, mit denen die Eingemeindungen geregelt wurden. Außerdem eine dicke Akte mit Rentverschreibungen. Die Menschen haben früher Geld angespart und dies bei der Stadt deponiert, fünf Prozent der Gesamtsumme wurde dann jährlich an sie ausgezahlt. Uns liegen die Rentverschreibungen seit dem Mittelalter bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges vor. Unter den Menschen, die bei der Stadt Geld hinterlegt haben, sind viele bekannte münsterische Namen.

Namen, die man heute noch kennt?

Lambacher: Ja, auch Namen, die man heute noch kennt.

Welche Schätze bewahrt das Stadtarchiv noch auf?

Lambacher: Zum Beispiel die Goldenen Bücher der Stadt Münster. Da hat sich fast das gesamte englische Königshaus verewigt – unter anderem Lady Diana. Die Queen war allerdings nie in Münster. Und auch alle Bundeskanzler findet man in den Goldenen Büchern – mit einer Ausnahme: Helmut Schmidt war nie als Kanzler in Münster. Ach ja, und Papst Johannes Paul II. ist auch in einem der Goldenen Bücher zu finden. Er war genau an jenem Tag in Münster, als ich meinen ersten Arbeitstag im Stadtarchiv hatte.

Waren Sie dabei, als er sich in das Buch eintrug?

Lambacher: Leider nicht.

In den Goldenen Büchern finden sich sicherlich auch Namen, die man dort lieber nicht lesen würde.

Lambacher: Natürlich. Heinrich Himmler war unzählige Male in der Stadt – im Gegensatz zu Hitler, der der Stadt nach 1933 keinen Besuch abstattete. Die Urkunde, in der er zum Ehrenbürger Münsters ernannt wurde, befindet sich übrigens bis heute nicht im Stadtarchiv. Sie wird immer wieder auf dem Markt angeboten, doch der Preis ist so hoch, dass wir nicht bereit sind, ihn zu zahlen. Dabei würden wir sie gerne aus dem Verkehr ziehen.

Das sind spannende Details. War Ihr Arbeitsalltag genauso spannend?

Lambacher: Zum Arbeitsalltag gehörte natürlich auch viel Organisation. Eine richtig spannende Aufgabe war es allerdings für mich, die Jury für den Historikerpreis der Stadt Münster zusammenzustellen, denn der Leiter des Stadtarchivs ist zugleich der Geschäftsführer der Jury. Der Preis hat mittlerweile einen sehr guten Ruf, daher sagen mittlerweile auch bekannte Wissenschaftler gerne zu, wenn ich sie frage, ob sie in der Jury mitarbeiten wollen.

Archivarbeit – das mag sich für viele Menschen nach einer langweiligen Aufgabe anhören. Warum ist sie so wichtig?

Lambacher: Im Stadtarchiv wird wichtige Arbeit für die Stadtgeschichte geleistet, es ist zudem eine bedeutende Kultur- und Bildungseinrichtung, also ein Lernort. Eines der Ziele der letzten Jahre war es, das Archiv weiter zu öffnen – und das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen. Die Themenabende, die einmal im Monat stattfinden, sind jedes Mal mit 100 Teilnehmern ausgebucht. So nehmen wir vielen Menschen zugleich eine Schwellenangst, unter der Archive – im Gegensatz zu Museen – bis heute zu leiden haben.

Haben Sie im Laufe der Jahrzehnte auch mal eine überraschende Entdeckung gemacht?

Lambacher: In der Tat. Einmal habe ich eine Urkunde aus dem 16. Jahrhundert gefunden, an der sich zwei Schlüssel für ein Kästchen befanden. Leider ist dieses Kästchen bis heute nicht aufgetaucht.

Jetzt gehen Sie in den Ruhestand. Haben Sie schon etwas vor?

Lambacher: Ich werde sicherlich nicht in ein Loch fallen. So habe ich mich bereits für einen Kochkurs angemeldet. Außerdem habe ich nun noch mehr Gelegenheit, viel zu lesen – gar nicht so sehr geschichtliche Bücher, sondern schöne Literatur. Außerdem tanze ich einmal pro Woche.