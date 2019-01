Viel Stimmung und wenig Brände

Friedlich, fröhlich und ohne größere Zwischenfälle geht Münsters erste Open-Air-Party des neuen Jahres auf dem Domplatz über die Bühne. Zum Feuerwerk versammeln sich in der Silvesternacht rund 1000 Menschen in der City. Im Rucksack ein paar Raketen, andere zünden Bodenfeuerwerke oder werfen Böller.

Der Respekt vor den gefährlichen Knallkörpern ist in den vergangenen Jahren laut Beobachter größer geworden, auf dem Domplatz selbst stehen längst nicht mehr so viele Menschen. Sie drängeln sich dicht vor den Fassaden von Bezirksregierung und Landesmuseum oder am Durchgang Michaelisplatz zum Prinzipalmarkt.

Dort sind im Gegensatz zum Vorjahr keine Polizeifahrzeuge als Straßensperren quer abgestellt worden. Das Aufgebot an Einsatzkräften ist deutlich zurückgefahren worden, nur hin und wieder müssen die Uniformierten eingreifen. Einige Unverbesserliche werfen Kanonenschläge in die Menge, nach ein paar ernsten Ansagen gibt es keine gefährlichen Situationen mehr.

Alle Smartphones in die Luft

Gefühlt jeder filmt die Raketen über dem Paulus-Dom oder macht Selfies mit seinem Smartphone, bei der Feuerwehr kommt es inzwischen zu den ersten Einsätzen. Auf der Hammer Straße hat jemand mitten auf der Fahrbahn ein „Lagerfeuer“ entfacht, am Domplatz brennt ein großer Müllcontainer. In den Stadtteilen züngeln Flammen in Hecken, ein ausgedienter Tannenbaum wird abgefackelt. Insgesamt 22 kleinere Einsätze, „glücklicherweise ohne größeren Schäden“, bilanziert Feuerwehrsprecher Dr. Jürgen Langenberg.

Am Hafen tauchten Silvester-Raketen um Mitternacht den Himmel in bunte Farben.

Zahlreiche Münsteraner versammelten sich am Stadthafen zum gemeinsamen Feiern.

Auch am Domplatz war einiges los.

Auf den Straßen liegt weniger Silvestermüll rum, viel zu tun haben dagegen die Rettungsdienste. 34 Menschen müssen mit Brand- und Schnittverletzungen an Händen, Armen und im Gesicht behandelt werden.

Beifall für spontanes Aufräumen

Auf der Wolbecker Straße bauen „Scherzbolde“ eine Batterie aus leeren Sektflaschen auf, Autos fahren im Slalom drum herum. Ein Mann stoppt seinen Wagen, macht das Warnblinklicht an, steigt aus und räumt das Verkehrshindernis weg. Dafür gibt es Beifall von einer Partygemeinde am Straßenrand.

Schon am Silvestermittag musste die Feuerwehr einen Küchenbrand löschen. Weil der Rauchmelder die Nachbarn alarmierte, gab es keine Verletzten und nur wenig Schaden. Rund um den Bahnhof blieb es relativ ruhig, richtig voll war es dagegen am Hafen und rund um das „Jovel“.