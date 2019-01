Eine Sonderführung passend zur Krippenausstellung beginnt am Sonntag (6. Januar) um 15.30 Uhr im Heimatmuseum, Kinderhaus 15. Es werden die museumseigenen Mazzotti-Krippen vorgestellt.

Mehrere Krippen des Künstlers Pietro Mazzotti seien dem Heimatmuseum ge geschenkt worden und stellten einen besonderen Schatz während der Krippenausstellung dar, erläutert Walter Schröer, Vorsitzender der Bürgervereinigung Kinderhaus. Mazzotti wanderte im 19. Jahrhundert von Italien aus, landete in Münster und gründete eine Bildhauerwerkstatt. Neben vielen Kunstwerken entstanden in seiner Werkstatt viele wunderbare Krippen, so Schröer. Solch eine Krippe konnten sich damals nicht viele leisten. Seine Krippen strahlen eine besondere Natürlichkeit und Lebendigkeit aus.

Die Führung ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Dr. Christopher Görlich übernimmt die Führung durchs Museum.