Für die Gestaltung der knapp 100 Seiten hat sich die Designstudentin Ricarda Kopp aus Münster dem Haus durch die Linse genähert und Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven übereinander gelegt, um so die Vielfalt abzubilden.

Vielfalt lautet das Stichwort auch mit Blick auf den Programminhalt, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie. So thematisiert die Landeskonferenz Entwicklungspolitik am 22. und 23. März die Zukunft der afrikanisch-europäischen Beziehungen angesichts von Migration, Klimawandel und Digitalisierung. Die Jahrestagung „Entwicklungspolitik“ vom 11. bis zum 13. Januar fragt nach den Bedingungen eines fairen Welthandels. Das politische Handeln der Kirche in Geschichte und Gegenwart ist schließlich Thema einer Akademietagung am 5. und 6. Juli in Zusammenarbeit mit dem Historischen Seminar der Universität Münster.

Um „Kirche als Marke“ geht es bei der Tagung „Kirche im Web“ am 14. und 15. März, zu der alle, die sich für Online-Kommunikation und digitale Trends interessieren, eingeladen sind. In Vorträgen und Workshops soll der Frage nachgegangen werden, wie die Kirche das Internet für sich nutzen kann. Höhepunkte der Tagung sind ein Kamingespräch mit Pater Bernd Hagenkord, Leiter von Vatican News, und am Freitag eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Marke Kirche richtig promoten“.

Im Fachbereich „Junge Akademie“ setzen sich im Januar rund 25 Schüler unter dem Motto „Die Gedanken sind frei!“ mit Revolution und Wandel in Geschichte und Gegenwart auseinander. Im Mai kommt eine Gruppe von Jugendlichen aus Haifa für einen deutsch-israelischen Jugendaustausch nach Münster.

Auch kulturell gibt es viele Angebote. So dreht sich bei der zweitägigen Theatertagung am 9. und 10. Februar alles um „Wilhelm Tell“, Friedrich Schillers letztes Drama, das mit einem Besuch der Aufführung im Theater Münster abschließt. Die Sommerakademie Literatur trägt den Titel „Laika, Sputnik und Apollo“ und behandelt die Reise zum Mond in der Weltliteratur. Es geht um das Überwinden der Grenzen des Menschlichen und die Sehnsucht nach Transzendenz.