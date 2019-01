Im Zeitraum von Montag (31. Dezember) von 16 Uhr bis Dienstag (1. Januar), 11.15 Uhr, brachen Täter in eine Wohnung an der Straße Am Burloh ein. Die Diebe kamen einer Polizeimeldung zufolge über den Balkon des Mehrfamilienhauses, öffneten gewaltsam die Tür und durchsuchten die Räume. Mit Schmuck und Bargeld verschwanden die Eindringlinge unerkannt.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich am Neujahrsmorgen in der Zeit zwischen 1.30 und 12 Uhr. Unbekannte stiegen in eine Wohnung an der Hedwigstraße ein. Die Täter hebelten die Haus- und anschließend die Wohnungstür auf und entwendeten einen Fernseher, eine Spielkonsole, einen Laptop und zwei Rucksäcke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251-2750 entgegen.