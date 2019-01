Die ganze Welt auf einem Flur

Deutschland, Polen, Amerika, Indien und Japan: Bei den Mauritzer Franziskanerinnen liegen diese Länder direkt nebeneinander. Zumindest in Form von Andenken von den Orten der Welt, an denen die Schwestern wirken. Es ist die geballte Internationalität, die im dritten Stock des Mutterhauses in Münster zusammenkommt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

„Das bedeutet für mich katholisch – weltumspannend“, sagt Schwester Margarete Ulager. Sie steht in einem langen Flur, wo die Generalleitung der internationalen Ordensgemeinschaft ihren Sitz hat. „Allein kann ich es nicht, die Zusammenarbeit aller ist wichtig – wir sind ein gutes Team.“

Seit rund 100 Tagen ist die 62-Jährige Generaloberin und steht somit an der Spitze der Mauritzer Franziskanerinnen mit rund knapp 700 Schwestern in der ganzen Welt. „Ich muss mich noch in meinem neuen Büro einrichten“, sagt Schwester Margarete. Erst vor wenigen Wochen hat sie ihre Vorgängerin, Schwester Sherrey Murphy, nach 24 Jahren in Münster zurück in die amerikanische Heimat begleitet.

Überraschendes Wahlergebnis

Der neuen Generaloberin war dies ein besonderes Anliegen: „Nach so einer langen Zeit kann man nicht einfach sagen: Guten Flug und auf Wiedersehen.“ Noch immer ist der Gedanke für sie ungewohnt, Schwester Sherreys Nachfolgerin zu sein. Niemals hatte sie damit gerechnet – bis zum 14. September.

Beim Generalkapitel, das erstmals in der 175-jährigen Geschichte der Kongregation außerhalb von Münster in Amerika stattfand, wählten Delegierte aus allen Provinzen eine neue Generalleitung – eine Generaloberin und vier Generalrätinnen. Völlig überraschend fiel die Wahl auf Schwester Margarete: „Wie ein inneres Erdbeben“ habe sich das angefühlt.

Zwei Fragen an... die neue Generaloberin Margarete Ulager. Wie haben Sie die Wahl zur Generaloberin erlebt? Margarete Ulager: Für mich persönlich war die Wahl eine große Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet, darum bin ich ruhig in den Prozess gegangen, weil ich dachte, es passiert nichts. Als es dann auf mich zulief, war ich sehr überrascht und betroffen. Ich hatte Angst, dass die Aufgabe zu groß ist. Aber ich war überwältigt von der Offenheit und Zustimmung der Schwestern. Welche Herausforderungen warten auf Sie? Margarete Ulager: An unserem Gründungsauftrag hat sich nichts geändert, er sieht heute natürlich anders aus als 1844: Eine jede von uns ist gerufen, unser franziskanisches Charisma und unseren Glauben zu leben, „Christi heilende Gegenwart zu sein und zu bringen“ – wo immer wir sind und was immer wir tun. Dazu braucht es kreative Wege als Antwort auf die Fragen der Menschen in Krankheit, Armut und Not. Wir sind herausgefordert, uns zu fragen, was diese Realität für unsere Zukunft bedeutet. Unsere Möglichkeiten haben sich verändert. Unser Altersdurchschnitt steigt, und wir werden weniger Schwestern sein. Die Gemeinschaft wird kleiner, das hat auch Auswirkungen auf unsere Immobilien, die zu groß werden. Hier brauchen wir Unterstützung, auch Beratung von außen. ...

Die erste Amtshandlung ließ nicht lange auf sich warten: Schon wenige Stunden später musste sie den Vorsitz des Generalkapitels übernehmen und die Wahl der vier Generalrätinnen leiten. Für die Neugewählten ist damit auch ein Umzug nach Münster verbunden.

Für Schwester Christa Maria aus Deutschland und Schwester Rita aus Indien ist es bereits die zweite Amtszeit. Neu dabei sind Schwester Christella aus Japan und Schwester Lima aus Indien. Schwester Beata aus Polen war bereits zwei Amtszeiten im Generalrat, sie hat die Nachfolge von Schwester Margarete angetreten – als Generalökonomin.

Ende März soll die Zusammenarbeit beginnen

Eine Weile wird es noch dauern, bis alle Schwestern in Münster gemeinsam ihre Arbeit aufnehmen können. „Ende März könnte es klappen“, ist Schwester Margarete zuversichtlich. Bis dahin – so hofft sie – hat Schwester Lima ihren Aufenthaltstitel. Sie hat in Indien bereits begonnen, die deutsche Sprache zu lernen und einen Führerschein zu machen.

Das internationale Flair ist Schwester Margarete nicht fremd. Seit 2001 hat sie als Generalökonomin das Vermögen der Kongregation verwaltet. Die Internationalität ist für sie vor allem eine Bereicherung: „Wir möchten ein Beispiel des guten Zusammenlebens sein“, sagt sie, „in einer Welt, die in dieser Hinsicht gerade Kopf steht.“