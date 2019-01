Jedes Kind soll wichtig sein

Rund 85 Prozent empfangen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit – zum Teil auch gemeinsam mit einer freiberuflichen Hebamme – gern, hat das Amt ermittelt.

In der Regel finden die Familienbesuche in der achten bis 16. Lebenswoche des Kindes statt. Viele Eltern schätzten den Familienbesuch, der frühzeitig gezielt Informationen zur Kinderbetreuung bietet, teilt die Behörde mit und wirbt gleichzeitig für die Besuche. „Über 60 Prozent der Eltern äußerten im Jubiläumsjahr 2018 den Wunsch, ihr Kind bereits im ersten Lebensjahr bei einer Tagesmutter oder in einer Kita betreuen lassen zu wollen.“

Häufig werde nur dann auf einen Besuch verzichtet, wenn schon ein oder mehrere Kinder in der Familie leben und die Informationen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien bekannt seien.

Guter Start ins Leben

Im persönlichen Kontakt mit der Mitarbeiterin des Präventionsdienstes sollen die Eltern „spüren, dass jedes einzelne Kind mit seiner Familie wichtig ist“, heißt es weiter. So könne sichergestellt werden, dass jede Familie die Informationen erhält, die in den ersten Monaten benötigt werden, um dem neugeborenen Kind mit seinen Eltern einen guten Start ins Leben und als Familie zu ermöglichen.

Bei jedem Familienbesuch werde ein Gutschein ausgestellt, den die Eltern für einen Besuch einer Eltern-Baby-Spielgruppe oder einem ähnlichem Angebot in einer Familienbildungsstätte einlösen können. Die Nachfrage nach Angeboten sei in allen Stadtteilen groß. Bei den Besuchen könne auch auf die individuelle Situation der Familie eingegangen werden.

Streng vertraulich

Die Gespräche werden streng vertraulich behandelt, sichern die Mitarbeiter zu. Auf Wunsch werde zudem an Fachkräfte anderer Dienste weitervermittelt. „In 5,5 Prozent der Fälle etwa wurde an die Stadtteilkoordination der Frühen Hilfen vermittelt. Obwohl die nachgeburtliche Hebammenbetreuung bei etwa 90 Prozent aller besuchten Eltern stattfindet, wurde trotz der hohen Quote von weiteren fünf Prozent der Eltern der Wunsch nach einer Hebammenbetreuung genannt und entsprechend vermittelt“, nennt das Amt weitere Ergebnisse.

Kooperationspartner sind die Frühen Hilfen des Gesundheitsamtes und freie Träger mit zum Teil spezialisierten Beratungsangeboten.

Aktuell entwickelte das Präventionsteam einen Flyer für Eltern und Fachkräfte. „Sie werden zurzeit unter anderem an Kinderärzte und weitere Fachleute verteilt.“