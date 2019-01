Der kleine Junge litt seit seiner Geburt an der schweren Fehlbildung. Er hat zwar laufen gelernt, aber nur auf den Fußrücken und mit Schmerzen. Hierzulande werden Klumpfüße direkt nach der Geburt mit Gipsverbänden korrigiert, eine größere Operation kann dadurch oft vermieden werden.

In vielen Entwicklungsländern ist das nicht der Fall. So konnten auch Edsons Klumpfüße in seiner Heimat nicht behandelt werden. „Die Anfrage, den Siebenjährigen zu operieren, hat uns über Friedensdorf International erreicht“, berichtet Dr. Maicher. Er war sofort bereit zu helfen.

Die Kosten trägt das St. Franziskus-Hospital

Friedensdorf International kümmert sich darum, Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland zu holen. Die Kosten für die Behandlung übernahm das St. Franziskus-Hospital, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ohne Familienangehörige und ohne Deutschkenntnisse kam der Junge nach Deutschland. Zu Beginn der Behandlung war er sehr eingeschüchtert und ängstlich. Schnell fanden sich zwei Mitarbeiter aus dem Hospital, die Portugiesisch sprechen und ihn regelmäßig während seines Krankenhausaufenthaltes besuchten.

In zwei mehrstündigen Operationen haben die Ärzte jeweils die Knochen am Rückfuß gelöst, mit Draht fixiert und richtig voreinander gestellt. Knapp einen Monat nach den Operationen konnte Edson das erste Mal auf der Fußsohle laufen.

Entscheidend für den Behandlungserfolg waren neben der Mobilisation und Gangschulung durch die Physiotherapeuten insbesondere auch Unterschenkelorthesen und Nachtschienen. Diese fertigte die Orthopädische Manufaktur Münster für den kleinen Jungen kostenlos an.

Nach einem Jahr zurück nach Hause

„Wir arbeiten häufig mit dem St. Franziskus-Hospital zusammen. Als wir von dem Fall gehört haben, war für uns klar, dass wir uns engagieren und die Orthesen für Edson anpassen“, berichtet Florian Stegemann, Geschäftsführer der Orthopädischen Manufaktur. Nach fast einem Jahr in Deutschland konnte der tapfere Patient jetzt zurück zu seiner Familie nach Angola.