Die Sopranistin Henrike Jacob, die Trompeter Peter Mönkediek (r.) und Peter Roth (l.) sowie der Organist Markus Lehnert bieten ein feierliches Konzert. Peter Mönkediek, Peter Roth und Markus Lehnert gastierten bereits mehrfach in Schöppingen. Henrike Jacob dagegen singt erstmals in St. Brictius.► Karten gibt es bei Schreibwaren Richler, ✆ 02555 664, sowie bei der VHS in Ahaus. Im Vorverkauf kostet der Eintritt zehn Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Für Schüler ist der Eintritt frei.