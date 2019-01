Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag (3. Januar) um 11.30 Uhr auf der Autobahn 1 bei Münster einen betrunkenen Lkw-Fahrer und rief die Polizei.

Der 44-Jährige Fahrer war mit seinem Sattelzug in Schlangenlinien Richtung Dortmund unterwegs, heißt es in der Polizeimeldung. Demnach stoppten die Beamten den ukrainischen Fahrer auf dem Rastplatz Münsterland-West und rochen direkt Alkoholgeruch in seiner Atemluft.

Mit 2,7 Promille am Steuer

Ein Test ergab einen Wert von 2,7 Promille. Als die Beamten den 44-Jährigen zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache nehmen wollten, sperrte er sich und schlug um sich.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der 44-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und eine Geldstrafe zahlen.