Eine anhaltend positive Entwicklung am Arbeitsmarkt verzeichnete die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster zum Jahresende. Im Dezember sank in Münster und im Kreis Warendorf die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 104 auf 14 897 Personen.

Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Arbeitslosigkeit noch deutlicher. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich von 5,1 auf 4,6 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit.

Erfreuliche Nachrichten hat Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur, zur Entwicklung am Arbeitsmarkt in Münster. Während im Dezember 2017 noch 8270 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet waren, sank ihre Zahl um 599 Personen auf zuletzt 7671 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent.

Milder Winter als Jobmotor

Grund für die positive Entwicklung sei zum einen der weiterhin milde Winter, so Fahnemann. „Zum anderen sind die Konjunkturaussichten nach wie vor gut bis sehr gut. Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher und brauchen Arbeitskräfte.“

So verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber November um 135 Personen. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte. Wie schon im November profitierten auch im Dezember vor allem Frauen vom Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ihre Zahl sank um 86 Personen auf 3351 Arbeitslose. Grund sei der Bedarf an Arbeitskräften in Handel und Gastronomie, Bereiche, in denen häufig weibliches Personal beschäftigt ist, erläutert Fahnemann.

Die Personalnachfrage blieb zum Jahresende anhaltend hoch. Die Unternehmen in Münster meldeten im Dezember 724 neue offene Stellen. Neue Mitarbeiter suchten vor allem die öffentlichen Verwaltungen, der Einzelhandel und das Gesundheitswesen.