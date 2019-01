Im Detail: Kai Heddergott, Vertreter der Firma Contafy und Prof. Dr. Ralf Schengber gestalten die neue Auflage der Veranstaltung, die von der Stadt Münster und der Landesbausparkasse (LBS) organisiert wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kommunikationsberater Kai Heddergott hat nicht nur das „Münstercamp“ ( www.muenstercamp.de ) mit seinem Team initiiert und ist auf zahlreichen anderen Barcamps präsent – er gestaltet sie als Co-Organisator und Moderator auch mit. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen können die Teilnehmer bei einem Barcamp durch aktive Mitwirkung zum Gelingen des Events beitragen. In seinem Vortrag teilt Heddergott seine schönsten Barcamp-Momente mit dem Publikum und erklärt, warum das Format ideal ist, um neue Ideen und Impulse kreativ und gemeinsam zu diskutieren – unabhängig von strukturellen und hierarchischen Grenzen, wie es weiter heißt.

Contafy, ein junges Start-up aus Gronau, ist am Start, um zu zeigen, dass es trotz eines Bürojobs möglich ist, immer in Bewegung zu bleiben. Mit ihrem ersten Produkt, dem Moov-Hocker, will das Start-up zeigen, dass Nachhaltigkeit Funktionalität und Design nicht ausschließen muss. Lynn Henkhaus und Chantal Mentink von Contafy erzählen, wie der Moov „geboren“ wurde und warum er, wenn es nach dem sechsköpfigen Team geht, nur das erste Familienmitglied mit der Kombination aus Design, Nachhaltigkeit und Funktionalität ist.

Der dritte Redner ist Prof. Dr. Ralf Schengber von „Dr. Schengber & Friends“. Der Pionier des digitalen Kundenservices aus Münster zeichnet sein Credo in Sachen idealer Kundenkommunikation: „Automatisiert nicht alles, automatisiert klug. Immer streng an den Bedürfnissen der Kunden.“