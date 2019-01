Närrische Aasee-Gallier unterwegs

Erst vor einigen Monaten übernahm Matthias Reck das Ruder in Münsters Traditionsgesellschaft Freudenthal. Und schon „erwischte“ es ihn. Er bekam die erste hohe Auszeichnung von seinen närrischen Freunden. In einer feucht-fröhlichen Taufaktion mit Hinkelstein und Zaubertrank beförderte die Narrenzunft Aasee (NZA) Reck am Freitagabend zum Ehrensenatoren.

Im „verrückten gallischen Dorf“ musste „Lügnix“ Reck den Zaubertrank ebenso wie die kräftigen Dreizack-Piekser des Klabautermanns überstehen, später absolvierte er dann noch mit Bravour die Gesangsprüfung und schaffte so problemlos den Aufstieg in den Ehrensenat der Aasee-Narren.

Weil Reck im Freudenthal so ziemlich alle Posten vom Elferrat bis zum Mundschenk erfolgreich meisterte, sei die Ehrung quasi vorprogrammiert gewesen, meinte Laudatorin Angela Thieme im gut besuchten Schlossgarten-Saal. „Matthias ist immer offen für die Förderung der Jugendarbeit, Humor- und Bodenständigkeit zeichnen ihn aus“, so Thieme. Viele Jahre fuhr Reck höchstpersönlich den Traktor des Jugendprinzenwagens im Rosenmontagszug und vielleicht schon bald, mutmaßte zumindest Thieme, könnte er auch als Prinz Karneval in Münster Akzente setzen.

Ebenfalls Ehrensenator der Aasee-Narren ist nun Michael Wolf, der bei den Bösen Geistern als Elferrat und langjähriger Akteursmeister glänzte. Nun unterstützt Wolf, Arbeitstitel „Tunix-mehr“, die Gardetanzsportgruppen der NZA.

Auch Silke Neth stand im Rampenlicht des vergnüglichen Abends. Als „gute Seele der NZA“ sei sie immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht würde. Neth trainiert das erfolgreiche Männerballett „Wellenbrecher“, das in dieser Session passend zum Motto des Abends unter dem Slogan „Hilfe, die Gallier kommen“ für Humor auf den närrischen Bühnen sorgt. Auch bei der KG Soffie von Gievenbeck, den Damen der ZiBoMo-Gesellschaft und den NZA-Mädels wirkte Neth, deren Vater mal Kommandant der Stadtwache war, mit Engagement mit.

NZA-Präsident Mortimer Behrendt (Trinknix) und Senatsvize Sven Ahrens (Majestix) gefielen einmal mehr als munteres Moderatoren-Duo, zu später Stunde unterhielt Sänger Ralf „Eppi“ Ebbing das närrische Volk mit seinen jecken Hits.