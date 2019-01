Unbekannte haben am Sonntag am Güterbahnhof in Münster mehrere Reisezugwagen der Deutschen Bahn mit großflächigen Graffiti beschmiert. Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei haben mehrere Täter insgesamt neun Wagen der " DB Regio NRW" beschmiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Wagen waren im Bereich des Industriewegs in Münster abgestellt.

Da die Täter sich wohl eine längere Zeit in diesem Bereich des Güterbahnhofs aufgehalten haben müssen, hofft die Bundespolizei in Münster auf Zeugen. Menschen, denen am Sonntag zwischen 6 und 21 Uhr Personengruppen aufgefallen sind, die sich in diesem Bereich aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

25.000 Euro Schaden

Der Schaden, der der DB Regio durch diese illegale Sprayaktion entstanden ist, beläuft sich laut Bundespolizei auf mindestens 25.000 Euro, die die aufwendige Reinigung der Reisezugwagen kosten wird.

Täter, die von der Bundespolizei ermittelt werden, zahlen häufig hohe Geldsummen, die Verkehrsunternehmen von diesen Personen als Schadenersatz fordern.