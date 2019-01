Gefährlicher Alkoholkonsum

Zum Inventar des Alk-Parcours gehören auch diverse seltsame Brillen. Durch die sieht man keineswegs schärfer – im Gegenteil, sie verzerren sehr unangenehm die Sicht. So sieht die Welt mit ein, zwei oder noch mehr Promille Alkohol aus.

Dem Mädchen aus der Primusschule ist es am Montagmorgen noch Minuten nach dem Absetzen der Zerr-Brille richtig schwummerig. Für die Jugendlichen des siebten bis neunten Jahrgangs, also den Zwölf- bis knapp 16-Jährigen, stand am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien die Aus­ein­andersetzung mit dem Thema Alkohol auf dem Stundenplan. Lehrerin Anna-Lena Ciesiolka ist Suchtpräventionsbeauftragte der Modellschule im Geistviertel und weiß: „In diesem Alter wird Alkohol für viele ein Thema.“

Einstiegsalter beim Alkoholkonsum steigt

Zeit also für den Besuch von Birgit Klute von der städtischen Drogenhilfe, die die Gerätschaften des vom NRW-Gesundheitsministeriums geförderten Alk-Parcours aufgebaut hat. An mehreren Stationen erörtern die Mädchen und Jungen in kleinen Gruppen Aspekte des Alkoholkonsums. Da gibt es etwa diese Waage. Welche promillefreien Dinge können den Genuss aufwiegen, den Alkohol bei einer Party oder einem Treffen unter Gleichaltrigen gewährleistet? Spiele, Musik, leckere antialkoholische Getränke und Speisen etwa.

Die Quintessenz der Gespräche, die an diesem Tisch geführt werden, verkündet schon das Motto eines Plakats: „Wer mittrinkt, ist nicht automatisch dabei“. Im Umkehrschluss: Jeder entscheidet selbst, ob er oder sie etwa bei Trinkspielen mitmachen will. „Jeder trägt für sich selbst die Verantwortung“ – das ist die Botschaft von Brigitte Klute – und sie hat nebenbei aus ihrer Sicht gute Nachrichten zu verkünden. Das Einstiegsalter beim Alkoholkonsum steigt: Nach Zahlen des jüngsten „Alkoholsurveys“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hatten 35 Prozent der Jungen und 37,5 Prozent der Mädchen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren noch keinen Alkohol probiert.

Um die Jahrtausendwende waren es nur zehn (Jungen) beziehungsweise 15 Prozent (Mädchen), die noch keine Bekanntschaft mit Alkohol gemacht hatten.

Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol

„Es macht wenig Sinn, Alkohol prinzipiell zu verteufeln“, sagt Lehrerin Anna-Lena Ciesiolka, der daran gelegen ist, dass die Jugendlichen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol lernen. Für Brigitte Klute gilt dabei die Regel: „Je später, desto besser“, appelliert sie an das Vorbild und die Verantwortung der Eltern. Je geringer das Einstiegsalter, desto gefährlicher sei die Droge für das Gehirn.

Die Siebtklässler, die die Zerrbrillen beim Parcours ausprobieren, beteuern unisono, noch nie an einem Glas genippt zu haben und dies auch vorläufig nicht zu planen. Die munteren Gespräche der gerade hereinströmenden Jugendlichen aus weiteren teilnehmenden Klasse lassen anderes vermuten. Der Alk-Parcours kommt nicht zur Unzeit.