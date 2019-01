Die Bundespolizei nahm den Mann um 0.10 Uhr in Gewahrsam. Der deutsche Staatsangehörige hatte ohne Fahrkarte einen Zug benutzt und war dafür vom Amtsgericht Cottbus im März 2017 rechtskräftig mit einem Strafbefehl von 30 Tagessätzen in Höhe von je 30 Euro verurteilt worden, berichtet die Bundespolizei. Diese Strafe hatte der Mann nicht bezahlt, und so trat anstatt der Geldstrafe die vom Amtsgericht verhängte Freiheitsstrafe von 30 Tagen in Kraft.

Einer Strafantrittsladung des Amtsgerichtes Cottbus kam der 31-jährige ebenfalls nicht nach. Die Staatsanwaltschaft Cottbus stellte daher im Dezember 2018 einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Mann aus, der von der Bundespolizei Münster nun nach der Festnahme vollstreckt werden konnte. Die 30 Tage Haft sitzt der Mann nun in der Justizvollzugsanstalt Münster ab.