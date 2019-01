Seit 2008 präsentieren die Slam-Poeten und Buchautoren Andreas Weber (Münster) und Micha El Goeh­re (Essen) ihre Literatur-Show „Die 2“. In zehn Jahren Lesebühne ist viel passiert, und so bekommt das Publikum am Freitag (11. Januar) ab 20 Uhr im Kreativ-Haus, Diepenbrockstraße 28, das erste Mal ein „Best of“ ihrer Show geboten.

Natürlich wird Andi Substanz mit seiner Lyrik wieder den Abend als Vorband – oder besser: Vorautor – beginnen, wie es in einer Ankündigung heißt. Als Gast der Bühne passt im Anschluss niemand besser als Andy Strauß, der selbst jahrelang ein Mitglied dieses Ensembles war. Denn Strauß ist ein schillernder Vogel der Poetry-Slam-Szene.

Seine Texte sind Achterbahnfahrten durch das Absurde, ohne unverständlich zu werden. Womit er 2011 NRW-Landesmeister im Poetry Slam wurde. Inzwischen hat er etliche Romane veröffentlicht, Theaterstücke geschrieben und moderiert beim mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten, YouTube-Format Rocket-Beans-TV.

Wenn er mit seinem Text-, Musik- und Performance-Programm in der Stadt ist, sollte man dorthin gehen – denn danach wird jeder, der dort war, noch wochenlang davon sprechen, versprechen die Veranstalter. Seine Shows seien wie eine Wundertüte für offengeistige Menschen. Strauß kritisiere, polarisiere, flachse und bleibe dabei stets sympathisch.

„Er ist geheimnisvoll, ein bisschen beängstigend und ein charismatischer Vertreter Ostfrieslands“, urteilte jüngst Talkmaster Jörg Thadeusz über ihn.