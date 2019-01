Checker Tobi kommt ins Cineplex

Als Student hat Tobias Krell alias Kinderkanal-Checker Tobi einst im Cinema gearbeitet. Am Donnerstag (10. Januar) um 16 Uhr stellt er seinen ersten Kinofilm im Cineplex vor: „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Das größte Abenteuer seines Lebens beginnt für Checker Tobi auf einem Piratenschiff. Er entdeckt eine Flaschenpost, in der ein Rätsel steckt, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn er es löst, wird er das Geheimnis unseres Planeten lüften . . .

Tobias Krell wurde 1986 in Mainz geboren. Nach dem Abitur arbeitete er in verschiedenen Redaktionen, studierte in Münster Soziologie und Politikwissenschaft und arbeitete im Cinema als Filmvorführer. 2014 schloss Tobias Krell erfolgreich sein Master-Studium an der Filmuniversität „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg ab. 2012 setzte er sich im Checker-Casting gegen 160 Mitbewerber durch. Seither hat er weit mehr als 100 Folgen Checker Tobi sowie diverse Sondersendungen und Spin-Offs gedreht. Nach dem Film präsentiert sich Tobias Krell dem Publikum im Kinosaal und gibt anschließend Autogramme im Foyer.