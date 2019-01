Münster -

Am Freitag (11. Januar) lädt das St.-Franziskus-Hospital Münster von 15 bis 17 Uhr zu einem „Nachmittag der offenen Tür“ in die neue Kinderklinik ein. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Franziskus-Hospitals.