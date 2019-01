Über 400 Teilnehmer haben in der Grimmwelt Kassel über Wochen und Monate unter dem Titel „Erzähl mir Deine Geschichte/n“ an Workshops teilgenommen. Mit dabei waren Künstler, Architekten, Soziologen und Geflüchtete. Das Ergebnis ist eine schuhkartongroße Box, die für Multiplikatoren in Integration und Inklusion über die Grimmwelt beziehbar ist. Was sich in der Box befindet, darüber informiert eine Wanderausstellung, die am Dienstagabend in der Volkshochschule am Aegidiimarkt eröffnet wurde.

„Über kulturelle und künstlerische Aktivitäten haben Menschen von überall die Möglichkeit mehr voneinander zu erfahren. Dadurch können bestehende Vorurteile schneller abgebaut werden“, sagte der Integrationsratsvorsitzende Dr. Ömer Lütfü Yavuz in seinem Grußwort.

Für die kurzfristig erkrankte Referentin Julia Ronge übernahm Dr. Susanne Eicher, Fachbereichsleiterin Gesellschaft und Kultur bei der VHS, die Einführung in die Ausstellung sowie die im Mittelpunkt stehende Box. Darin befinden sich kreative, musikalische und narrative Einheiten, etwa ein Buch mit Märchen in 13 Sprachen, Rhythmusinstrumente, ein Notenheft sowie Spiele, die dabei helfen sollen, Grenzen zwischen Menschen einzureißen. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Februar in der Volkshochschule zu sehen. Zudem soll ein Workshop mit der Box stattfinden. Ein Termin wird noch bekannt gegeben.