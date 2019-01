Wie ein Stadtwerke-Sprecher berichtet, fallen die Automaten noch einige Tage aus. Wann die Automaten wieder funktionsfähig sind, sei noch nicht konkret absehbar. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste um Verständnis für den Ausfall. Mit Bargeld könnten wie gewohnt Tickets an den 23 Automaten im Stadtgebiet gekauft werden.

Die Stadtwerke bieten zahlreiche Alternativen zum Ticket-Automaten an. Mit dem 90-Minuten-Ticket können Fahrgäste die Busse und Züge im Stadtgebiet bargeldlos nutzen und fahren zudem noch günstiger als mit Papiertickets, heißt es in der Mitteilung. Das Handy-Ticket ist eine weitere Möglichkeit, bargeldlos Fahrscheine zu erwerben.

Die Vorverkaufsstellen bieten vereinzelt Kartenzahlung an. Auch bei den Ticket-Automaten der Bahnunternehmen, die an den Bahnhöfen stehen, können Bustickets per EC-Karte bezahlt werden.